В Бурятии хотят возродить аэродром в Горячинске

Взлётно-посадочная полоса здесь не действует уже более 20 лет



Минприроды России подготовило изменения в перечень видов деятельности, запрещённых в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативно правовых актов. Документ включает лишь одно изменение, но оно позволит провести реконструкцию аэродрома в селе Горячинск в Бурятии.



В пресс-службе минприроды России сообщают, что взлётно-посадочная полоса в селе не действует уже более 20 лет. Однако республиканские власти отмечают, что с развитием туризма на восточном берегу Байкала остро ощущается необходимость реконструкции взлётно-посадочной полосы. Но начать работы по реконструкции из-за строгих законодательных ограничений, которые действуют сегодня в зоне Байкальской природной территории, не представлялось возможным.



Подготовленный документ предусматривает дополнение перечня в части возможности строительства и реконструкции особо опасных и технически сложных объектов, предназначенных для приёма и отправки воздушных судов.



«Дополнить подпунктом: с) объектов, предназначенных для приёма, отправки воздушных судов в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации (при наличии взлётно-посадочной полосы длиной не менее 1300 метров)», - говорится в проекте постановления.



Курорт «Горячинск» - один из старейших в Бурятии, первый на Байкале бальнеологический курорт, был основан в 1810 году.



В Байкальскую природную территорию входит озеро Байкал, водоохранная зона, прилегающая к озеру, его водосборная площадь, особо охраняемые природные территории, прилегающие к Байкалу, а также прилегающая к озеру территория шириной до 200 километров на запад и северо-запад от него.



На Байкальской природной территории выделяются несколько экологических зон: центральная экологическая зона, буферная экологическая зона, экологическая зона атмосферного влияния. В неё вошли 14 особо охраняемых природных территорий федерального значения. Также здесь запрещаются или ограничиваются виды деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал.





