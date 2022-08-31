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В Бурятии хотят возродить аэродром в Горячинске

В Бурятии хотят возродить аэродром в Горячинске
Экономика,  Фото:Baikal-daily.ru
Взлётно-посадочная полоса здесь не действует уже более 20 лет

Минприроды России подготовило изменения в перечень видов деятельности, запрещённых в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Проект постановления опубликован на портале проектов нормативно правовых актов. Документ включает лишь одно изменение, но оно позволит провести реконструкцию аэродрома в селе Горячинск в Бурятии.

В пресс-службе минприроды России сообщают, что взлётно-посадочная полоса в селе не действует уже более 20 лет. Однако республиканские власти отмечают, что с развитием туризма на восточном берегу Байкала остро ощущается необходимость реконструкции взлётно-посадочной полосы. Но начать работы по реконструкции из-за строгих законодательных ограничений, которые действуют сегодня в зоне Байкальской природной территории, не представлялось возможным.

Подготовленный документ предусматривает дополнение перечня в части возможности строительства и реконструкции особо опасных и технически сложных объектов, предназначенных для приёма и отправки воздушных судов.

«Дополнить подпунктом: с) объектов, предназначенных для приёма, отправки воздушных судов в соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации (при наличии взлётно-посадочной полосы длиной не менее 1300 метров)», - говорится в проекте постановления.

Курорт «Горячинск» - один из старейших в Бурятии, первый на Байкале бальнеологический курорт, был основан в 1810 году.

В Байкальскую природную территорию входит озеро Байкал, водоохранная зона, прилегающая к озеру, его водосборная площадь, особо охраняемые природные территории, прилегающие к Байкалу, а также прилегающая к озеру территория шириной до 200 километров на запад и северо-запад от него.

На Байкальской природной территории выделяются несколько экологических зон: центральная экологическая зона, буферная экологическая зона, экологическая зона атмосферного влияния. В неё вошли 14 особо охраняемых природных территорий федерального значения. Также здесь запрещаются или ограничиваются виды деятельности, при осуществлении которых оказывается негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал.


Горячинск аэродром Байкал взлетно-посадочная полоса

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