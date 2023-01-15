В Бурятии врачи спасли недоношенную девочку от слепоты

У медиков было всего трое суток, чтобы предотвратить потерю зрения





Офтальмологи из детской республиканской клинической больницы внедрили новый метод лечения ретинопатии (поражение сетчатой оболочки глазного яблока – прим.) у недоношенных. Речь идёт о введении специальным шприцем непосредственно в стекловидное тело лекарственного препарата «Луцентис». Он используется как для лечения активной ретинопатии недоношенных, так и для профилактики слепоты у глубоко недоношенных детей.



Кроху, перенёсшую спасительную операцию под Новый год, уже сняли с аппарата ИВЛ. Она дышит самостоятельно. Девочку перевели из реанимации в отделение выхаживания.



Теперь у офтальмологов из Бурятии есть возможность комбинировать способы лечения ретинопатии у малышей, родившихся раньше срока, в зависимости от степени нарушений.



Интравитреальное введение препарата «Луцентис» в ДРКБ назвали прорывом в лечении поражения сетчатки и профилактике слепоты недоношенных. Это средство поможет бороться с тяжёлым недугом более эффективно.



- Успешность такого рода высокотехнологичных вмешательств зависит не только от мастерства офтальмологов, но и качественной помощи анестезиологов-реаниматологов такому сложному пациенту, как недоношенный младенец, и комплексной терапии выхаживания. Это результат слаженной работы целого коллектива специалистов разных направлений, а также взаимодействия разных медицинских учреждений республики – республиканского и городского перинатальных центров, ДРКБ и республиканской больницы имени Н. А. Семашко, – добавили в больнице.



Разрешение на применение «Луцентиса» в педиатрии получили сравнительно недавно, в конце 2021 года. Ранее к нему прибегали только при диабетической ретинопатии и при «влажной» форме дистрофии сетчатки у взрослых пациентов. Со слов представителя фармацевтической компании-поставщика, в соседних регионах этот препарат у детей пока ещё не использовался. Его действие основано на угнетении фактора роста сосудов (VEGF-фактор) сетчатки.Недавно в ДРКБ от слепоты спасли малышку, которая появилась на свет с весом всего в 460 граммов. Мама родила её на 24-ой неделе беременности. Девочку перевели из роддома в больницу перед самым новым годом. Хотя она и поправилась до 1 килограмма 600 граммов, но ещё не могла дышать самостоятельно и находилась на искусственной вентиляции лёгких. Срочный перевод потребовался из-за агрессивной формы ретинопатии.У врачей было не более трёх суток, чтобы предотвратить потерю зрения у новорождённой. Проведённая ранее лазер-коагуляция не остановила патологический рост сосудов, и единственной надеждой на спасение оставалось интравитреальное введение «Луцентиса».Такая операция возможна только в условиях многопрофильной больницы. Её провела заведующая офтальмологическим отделением Дарима Цыренова. Это был уже третий случай в её практике. Впервые препарат успешно применили в офтальмологическом отделении в августе 2022-го. Пациентом стал глубоко недоношенный ребёнок. Мальчик, от которого сразу после рождения отказалась мама, уже обрёл прекрасных любящих родителей.Ещё один малыш поступил в медучреждение в сентябре.- Микрохирургическое вмешательство в обоих случаях прошло успешно, несмотря на высокие риски по осложнениям. А волнения и тревоги у офтальмохирургов были не без оснований. Сейчас всё уже позади. Дети растут и развиваются хорошо, – отметили в больнице.