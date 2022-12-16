Медаль, посвящённую столетию Республики Бурятия, выберут жители

Идёт голосование за лучший эскиз медали
К столетию Республики Бурятия, которое будет отмечаться в 2023 году, будет учреждена юбилейная медаль. В настоящее время уже отобраны эскизы будущей медали. Голосование за лучший из 10 отобранных вариантов идёт на официальной странице Республики Бурятии в «ВКонтакте».
- Лучший из них выберем вместе! Голосуйте за понравившийся вариант! – сообщает пресс-служба главы и правительства РБ.
Голосование завершится 23 декабря в 17:00.
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