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Служба крови Бурятии призывает жителей республики заботиться о себе

Служба крови Бурятии призывает жителей республики заботиться о себе
Общество,  Фото:Служба крови Бурятии
Врачи рассказали о тренде «Self-care» или 4 аспектах заботы о себе и своём здоровье в 2022 году

Современный мир диктует свои правила: каждую минуту в нашей голове пробегают сотни мыслей, приходится решать десятки задач. Каждый день – это день-забег, где мы пытаемся успеть все: собрать детей в школу, сад, работа, где надо сделать здесь и сейчас, а ещё успеть пообедать, купить продукты, ужин, уборка по дому, уделить время семье, родным, подготовиться на завтра. И в этой погоне мы забываем о самом главном – о себе и своём здоровье.

Ещё в 1948 году ВОЗ определила «здоровье» следующим образом: «Здоровье – это состояние полного физического, психического и социального благополучия, а не просто отсутствие болезней или недугов».

Но именно сейчас максимально быстро распространяется новый тренд «Self-care» или забота о себе. Заботой о себе можно считать те действия, с помощью которых мы осознанно вкладываем энергию, время, деньги в своё физическое и ментальное здоровье. Чувствовать себя хорошо, быть продуктивным и решать ежедневные дела, находить время для семьи, домашних дел, продуктивно работать и оставаться здоровым - всё это невозможно без заботы о себе.

Выделяют четыре основных аспекта заботы о себе:
1. Забота об эмоциональном здоровье;
2. Забота о физическом здоровье;
3. Забота об отношениях;
4. Забота о профессиональном здоровье.

Каждый аспект включает в себя ряд простых действий, которые приведут к нужному результату: соблюдать режим сна, готовить полезную и вкусную еду, не забывать про приёмы пищи, ходить пешком, заниматься в тренажёрном зале, носить удобную, приятную к телу одежду, устраивать дни безделья, не перерабатывать, держать личные границы, отдыхать, проходить профилактические осмотры, сдавать анализы, своевременно обращаться к врачу, не заниматься самолечением.

В рамках недели ответственного отношения здоровью Служба крови Бурятии призывает жителей республики своевременно проходить медицинские осмотры, диспансеризации.

Будьте внимательны к себе и своему организму!

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