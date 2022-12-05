В Иркутской области проведут «Декабристские вечера»

Общество, Фото: пресс-служба Иркутского музея декабристов

Центром фестиваля станет музей декабристов в Иркутске



С 7 по 18 декабря в Иркутске и области пройдёт XXXVIII областной фестиваль «Декабристские вечера», посвящённый 210-летию Отечественной войны 1812 года. Фестивальные мероприятия проводятся по традиционным направлениям: научное, музейное, издательское, театральное, литературное и музыкальное. Цель фестиваля — сохранение культурных традиций, патриотическое, нравственное и эстетическое воспитание молодёжи.



Объединяющим центром фестиваля «Декабристские вечера» является Иркутский музей декабристов. В домах-музеях Трубецких и Волконских откроются выставки, пройдёт научно-практическая конференция «Декабристские чтения памяти С.Ф. Коваля», будут проводиться литературные гостиные, музыкальные вечера, выступления лекторов, творческие встречи и показы спектаклей.



Среди наиболее значимых событий фестиваля — открытие выставки «Смотри, как старый бисер ярок…» из фондов Иркутского музея декабристов. Гости фестиваля смогут стать участниками поэтического салона «Свой жребий я благословляю…», посмотреть литературно-музыкальную композицию «Война и мир С.Г. Волконского». В доме Волконских пройдёт камерный концерт «Вечер музыки на кларнете», где выступят заслуженный артист России Борис Изаксон и Евгений Афанасьев.



Также пройдут выездные мероприятия в населённых пунктах Иркутской области. Особенное внимание уделяется очагам культуры в «декабристских» сёлах. География фестиваля в 2022 году включает Иркутск, Шелехов, Черемхово, Половина, Качуг, Марково и др. Жителей области ждут спектакли Домашнего театра Волконских, а также передвижные выставки Иркутского музея декабристов.



Все мероприятия фестиваля проводятся бесплатно. Об этом пишет портал «Культура 38».



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