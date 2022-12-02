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В Бурятии проходит фестиваль студенческого спорта

В Бурятии проходит фестиваль студенческого спорта
Общество,  Фото:ССК «Байкальские волки»
Вузы и ссузы республики провели турнир по баскетболу

В Бурятии стартовал фестиваль студенческого спорта. Первым видом соревнований стал баскетбол. Турнир по нему прошёл 29 ноября.

По информации ССК «Байкальские волки», участие в соревнованиях принимали вузы республики: Бурятский госуниверситет имени Доржи Банзарова, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова, а также Бурятский республиканский педагогический колледж.

После упорной борьбы места среди мужских команд распределились следующим образом:
Первое место – БГУ;
Второе место – ВСГУТУ;
Третье место – БГСХА.

Бурятия вузы ссузы студенты фестиваль спорт баскетбол БГУ

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