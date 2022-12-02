В Бурятии проходит фестиваль студенческого спорта

Вузы и ссузы республики провели турнир по баскетболу



В Бурятии стартовал фестиваль студенческого спорта. Первым видом соревнований стал баскетбол. Турнир по нему прошёл 29 ноября.



По информации ССК «Байкальские волки», участие в соревнованиях принимали вузы республики: Бурятский госуниверситет имени Доржи Банзарова, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова, а также Бурятский республиканский педагогический колледж.



После упорной борьбы места среди мужских команд распределились следующим образом:

Первое место – БГУ;

Второе место – ВСГУТУ;

Третье место – БГСХА.



