Вузы и ссузы республики провели турнир по баскетболу
В Бурятии стартовал фестиваль студенческого спорта. Первым видом соревнований стал баскетбол. Турнир по нему прошёл 29 ноября.
По информации ССК «Байкальские волки», участие в соревнованиях принимали вузы республики: Бурятский госуниверситет имени Доржи Банзарова, Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления, Бурятская государственная сельскохозяйственная академия имени В.Р. Филиппова, а также Бурятский республиканский педагогический колледж.
После упорной борьбы места среди мужских команд распределились следующим образом:
Первое место – БГУ;
Второе место – ВСГУТУ;
Третье место – БГСХА.
В Бурятии проходит фестиваль студенческого спорта
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