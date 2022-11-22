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Глава Бурятии: «Хорошие детские сады с хорошими условиями»

Глава Бурятии: «Хорошие детские сады с хорошими условиями»
Общество, 
О строительстве детсадов напомнили в минобрнауки

В Бурятии в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» за последние четыре года построено 12 детских садов в Улан-Удэ, Иволгинском и Еравнинском районах, сообщили в министерстве образования и науки республики.

- Хорошие детские сады, в которых созданы хорошие условия. Да и воспитатели сами чувствуют себя по-другому, что в итоге сказывается на детях. У наших детей становится лучше образование, да и в целом улучшается настроение, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Новые и яркие детские сады построены по всем нормам и стандартам санитарных правил, оснащены новым оборудованием и получили современный дизайн.

В 2023 году планируется строительство еще трёх детских садов в Улан-Удэ в рамках федеральной программы «Развитие образования».

детские сады

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