О строительстве детсадов напомнили в минобрнауки
В Бурятии в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография» за последние четыре года построено 12 детских садов в Улан-Удэ, Иволгинском и Еравнинском районах, сообщили в министерстве образования и науки республики.
- Хорошие детские сады, в которых созданы хорошие условия. Да и воспитатели сами чувствуют себя по-другому, что в итоге сказывается на детях. У наших детей становится лучше образование, да и в целом улучшается настроение, - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Новые и яркие детские сады построены по всем нормам и стандартам санитарных правил, оснащены новым оборудованием и получили современный дизайн.
В 2023 году планируется строительство еще трёх детских садов в Улан-Удэ в рамках федеральной программы «Развитие образования».
Глава Бурятии: «Хорошие детские сады с хорошими условиями»
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