В Монголии открылся музей «Чингисхан»

Музей стал крупнейшим в Азии по количеству оригинальных экспонатов



11 октября в Улан-Баторе состоялось открытие музея «Чингисхан». В церемонии открытия приняли участие президент Монголии У. Хурэлсух, председатель Великого государственного Хурала Г. Занданшатар, премьер-министр Л. Оюун-Эрдэнэ, члены правительства, члены парламента, почётные гости и другие официальные лица.



- Мы, монголы, изучаем, сохраняем и оберегаем наследия великого Чингисхана и его преемников, пропагандируем их не только в нашей стране, но и в мире. Это наш священный долг, - заявил президент Монголии, выступая на церемонии открытия.



По информации новостного агентства «Монцамэ», музей «Чингисхан» насчитывает около 12000 экспонатов, 92% из которых составляют оригиналы, а остальные являются копиями артефактов, находящихся в музеях, библиотеках и архивах зарубежных стран.



- Музей входит в десятку лучших в Азии, крупнейший по количеству оригинальных экспонатов. Имеет самые современные решения безопасности, хранения и охраны сокровищ, - подчеркнул директор музея, академик С. Чулуун.

