Спортсмены республики приняли участие в кубке маршала Покрышкина
С 30 сентября по 2 октября спортсмены сборной Бурятии принимали участие в международных соревнованиях по каратэ «Кубок маршала А.И. Покрышкина». Турнир в Новосибирске проходил одновременно на шести площадках по трём видам программы: ката (техника), кумитэ (спарринги) и ката-группа. За медали боролись каратисты от 10 лет и старше.
Бронзовую медаль завоевал спортсмен из Бурятии Раднаасамбуу Торбат. Каратист выиграл третье место среди мужчин до 60 кг в категории кумитэ.
- Остальные ребята выступали достойно, но, к сожалению, на пьедестал не взошли, - сообщает группа «Каратэ Бурятия».
Каратист из Бурятии выиграл «бронзу» международных соревнований
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