Каратист из Бурятии выиграл «бронзу» международных соревнований

Спортсмены республики приняли участие в кубке маршала Покрышкина



С 30 сентября по 2 октября спортсмены сборной Бурятии принимали участие в международных соревнованиях по каратэ «Кубок маршала А.И. Покрышкина». Турнир в Новосибирске проходил одновременно на шести площадках по трём видам программы: ката (техника), кумитэ (спарринги) и ката-группа. За медали боролись каратисты от 10 лет и старше.



Бронзовую медаль завоевал спортсмен из Бурятии Раднаасамбуу Торбат. Каратист выиграл третье место среди мужчин до 60 кг в категории кумитэ.



- Остальные ребята выступали достойно, но, к сожалению, на пьедестал не взошли, - сообщает группа «Каратэ Бурятия».

