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Боксёры Бурятии успешно выступают на чемпионате России

Боксёры Бурятии успешно выступают на чемпионате России
Общество,  Фото:федерация бокса России
На счету спортсменов республики – первые победы

Спортсмены Бурятии Радна Цыбиков и Баир Батлаев уверенно выиграли свои первые поединки на чемпионате России по боксу. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта республики со ссылкой на центр спортивной подготовки.

Единогласным решением судей Баир Батлаев выиграл поединок с представителем Орловской области Максимом Голиковым в весовой категории до 51 кг. Со счётом 5:0 в пользу нашего спортсмена Радны Цыбикова завершился поединок с Нурланом Сафаровым из Оренбургской области в весовой категории до 60 кг.

Сегодня Баир Батлаев выйдет на ринг с представителем Псковской области Алексеем Куртугашевым.

Напомним, что чемпионат России по боксу среди мужчин проходит в Чите. В соревнованиях принимают участие более 300 спортсменов в 13 весовых категориях из 64 регионов России.
Бурятия спорт бокс чемпионат России

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