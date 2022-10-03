На счету спортсменов республики – первые победы
Спортсмены Бурятии Радна Цыбиков и Баир Батлаев уверенно выиграли свои первые поединки на чемпионате России по боксу. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта республики со ссылкой на центр спортивной подготовки.
Единогласным решением судей Баир Батлаев выиграл поединок с представителем Орловской области Максимом Голиковым в весовой категории до 51 кг. Со счётом 5:0 в пользу нашего спортсмена Радны Цыбикова завершился поединок с Нурланом Сафаровым из Оренбургской области в весовой категории до 60 кг.
Сегодня Баир Батлаев выйдет на ринг с представителем Псковской области Алексеем Куртугашевым.
Напомним, что чемпионат России по боксу среди мужчин проходит в Чите. В соревнованиях принимают участие более 300 спортсменов в 13 весовых категориях из 64 регионов России.
Боксёры Бурятии успешно выступают на чемпионате России
Общество, Фото:
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