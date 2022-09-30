В Бурятии дети пристыдили взрослых за мусор в лесу

Дети и лесники собрали 10 мешков мусора



В Бурятии дети и лесники очистили лес от мусора



В Баргузинском районе сотрудники Усть-Баргузинского лесхоза и лесничества, Баргузинского лесничества провели акцию «Сохраним лес». К ним присоединились члены школьных лесничеств «Хранители леса» и «Щит и меч». Вблизи села Баргузин и реки Винная участники акции собрали мусор – бутылки, банки, пакеты, картон, стекло и многое другое.



- Обидно, что не все отдыхающие соблюдают чистоту и порядок в лесах. Ведь именно из-за мусора может возникнуть лесной пожар. Мы надеемся, что после уборки, отдыхающим и местным жителям будет стыдно оставлять после себя мусор, - рассказал юный лесовод Алексей.



Совместными усилиями лесники и дети собрали 10 мешков мусора. Но на этом акция не закончилась. Ребята с лесниками решили облагородить территорию у Баргузинской школы и в сквере Победы села Суво. Юные лесоводы бережно высадили около 40 саженцев берёзы и сосны.



- Ребята с азартом, очень аккуратно высаживали саженцы. Видно, что они делают это с удовольствием. Мы надеемся, что из нашего школьного лесничества вырастут профессионалы лесного дела и встанут на защиту леса родного края. Но даже, если такого не случится, ребята уже бережно и ответственно относятся к природе, и в будущем не смогут срубить дерево или оставить после себя мусор, - поделился Сергей Седельников, заместитель руководителя Усть-Баргузинского лесхоза.



Занятия с детьми проводятся на постоянной основе. Они не только положительно сказываются на кругозоре учеников, но и формируют экологическую культуру подрастающего поколения, а также помогают повысить престиж лесных профессий, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.

