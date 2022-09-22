В Бурятии полицейские напомнили о безопасности на железной дороге

Профилактические мероприятия провели для детсадовцев и школьников
Транспортные полицейские совместно с сотрудниками ГИБДД посетили детский сад в посёлке Байкальское Северо-Байкальского района Бурятии. Малышам рассказали о правилах дорожного движения и безопасном поведении на железной дороге.
После беседы с дошкольниками правоохранители посетили школы, где для учеников провели лекции по технике безопасности на объектах железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
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