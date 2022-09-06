За паромной переправой на Ольхон можно наблюдать онлайн

Общество, Фото: скриншот трансляции

К трансляции с видеокамер разрешён публичный доступ



В рамках контроля за ситуацией с туристическим трафиком на паромной переправе на остров Ольхон установлены две камеры видеонаблюдения. Устройства размещены со стороны материка.



Как отметила руководитель дирекции по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области Юлия Гордина, установка камер – одно из нескольких мероприятий, запланированных к реализации для повышения информирования граждан, планирующих посещение острова.



Камеры видеонаблюдения работают онлайн. К ним разрешён публичный доступ для всех заинтересованных лиц. Одна из них направлена на паромную переправу, вторая в обратную сторону. При помощи трансляции жители региона и его гости смогут оценить количество машин и принять решение о времени выезда перейдя по ссылкам на сайте дирекции (dor38.ru/dorogi-online/).



В дирекции заявили, что следующие проекты будут направлены на контроль подсчёта очереди и определения временных затрат на пользование паромной переправой. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

