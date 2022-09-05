Певица Максим приедет поздравить Иркутскую область с днём рождения

10 сентября пройдет масштабная праздничная программа



Праздничные народные гуляния «С днём рождения, область Иркутская!», посвящённые 85-летию со дня образования региона, пройдут 10 сентября в Иркутске. Программа рассчитана на весь день, начало в 13:00. Действие пройдет на нескольких площадках города. В течение всего дня будет работать зона общественного питания «Хлебосольная Сибирь», где свои кулинарные изыски представят иркутские рестораторы.



В сквере имени Кирова отроется выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства «Мастера Прибайкалья» (6+). Свои работы представят 45 мастеров из Иркутска, Саянска, Усть-Илимска, Тулуна, Нижнеудинска, Тулунского, Куйтунского, Черемховского районов, а также общественных организаций: «Союза народных мастеров Прибайкалья», Усть-Ордынского национального центра художественных народных промыслов, союза мастеров народного искусства «Оникс». Гости смогут увидеть изделия из дерева, бересты, шерсти, камней и кожи, народные куклы, лоскутное шитьё. Искусные творения ручной работы представят и на фестивале творчества «Иркутский Арбат» (6+), который пройдёт также в сквере имени Кирова. В нём примут участие более 60 мастеров из Иркутска, Усолья-Сибирского, Ангарска, Шелехова и Иркутского района.



Для детей и молодёжи на главной площади города состоится интерактивная программа «Байкальская Атлантида» (0+). Она познакомит гостей праздника с традициями народов Сибири. На площадке «Поэзия традиций» (6+) свои национальные костюмы презентуют представители народов, проживающих на территории Иркутской области.



На площади графа Сперанского в 16:00 начнется большой праздничный концерт «Судьба моя – иркутская история» (6+). В нем примут участие творческие коллективы Иркутской области, Вадим Точилин и шоу-балет «Бродвей» из Иркутска, танцующий диско-хаус оркестр «Offbeat orchestra» (г. Иркутск), а также звёзды российской эстрады: певица Максим и Александр Маршал.



Завершится праздничная программа фейерверком (0+). Его запустят в 22:30 в районе Нижней Набережной, около памятника основателю Иркутска Якову Похабову, сообщает пресс-служба министерства культуры Иркутской области.

