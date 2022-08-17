Хозяйка просит помощи в поиске котика с необычными глазами
В селе Сотниково Иволгинского района Бурятии пропал «суперкот». Именно так назвала его владелица, опубликовав объявление в местной Viber-группе. Котик не пришёл сегодня утром домой, чем обеспокоил хозяйку.
Домашний людей ушёл с улицы Свободы. Хозяйка дала лишь описание внешнего вида котика, так как фотографии под рукой не оказалось. «Суперкот» чёрно-белого окраса, кончик хвоста чуть надломлен (этот изъян ощущается только при поглаживании), у животного необычные глаза: левый голубого цвета.
- Очень прошу, кто найдёт, сообщить, - написала владелица котика.
Возможно, объявление увидят и распространят соседи. Надеемся, что вскоре «суперкот» вернётся домой.
В пригороде Улан-Удэ пропал «суперкот»
Общество, Фото:
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