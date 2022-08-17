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В пригороде Улан-Удэ пропал «суперкот»

В пригороде Улан-Удэ пропал «суперкот»
Общество,  Фото:Baikal-daily.r
Хозяйка просит помощи в поиске котика с необычными глазами

В селе Сотниково Иволгинского района Бурятии пропал «суперкот». Именно так назвала его владелица, опубликовав объявление в местной Viber-группе. Котик не пришёл сегодня утром домой, чем обеспокоил хозяйку.

Домашний людей ушёл с улицы Свободы. Хозяйка дала лишь описание внешнего вида котика, так как фотографии под рукой не оказалось. «Суперкот» чёрно-белого окраса, кончик хвоста чуть надломлен (этот изъян ощущается только при поглаживании), у животного необычные глаза: левый голубого цвета.

- Очень прошу, кто найдёт, сообщить, - написала владелица котика.

Возможно, объявление увидят и распространят соседи. Надеемся, что вскоре «суперкот» вернётся домой. 
кошка

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