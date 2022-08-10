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Иркутская область примет два народных фестиваля

Иркутская область примет два народных фестиваля
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Мероприятия пройдут в музее «Тальцы» 13 и 14 августа

В эти выходные жители и гости Иркутской области смогут побывать на двух крупных фестивалях народных культур: фестивале казачьей культуры Сибирского федерального округа «Братина» (0+) и Байкальском международном фестивале «Хоровод ремёсел на земле Иркутской» (0+). Мероприятия пройдут в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» 13 и 14 августа.

Танцевальную и песенную традицию сибирского казачества гости музея под открытым небом увидят на «Братине». Делегации Алтайского и Красноярского краёв, Республик Алтай, Тыва, Хакасия и Бурятия; Иркутской, Новосибирской, Омской, Томской и Кемеровской областей представят казачью культуру на мастер-классах и смотре-конкурсе. Они не только выступят на сцене, но и обсудят развитие казачества на форуме «Сибирские казаки».

Также на «Братине» пройдёт войсковой круг (собрание) Иркутского войскового казачьего общества, в честь 30-летия Иркутского казачьего войска. В круге примут участие представители Совета при президенте Российской Федерации по делам казачества, представители правительства региона, атаман всероссийского казачьего общества Николай Долуда. Завершится фестиваль казачьей культуры СФО «Братина» гала-концертом и награждением победителей смотра-конкурса «Честные люди».

По соседству с «Братиной» в «Тальцах» пройдёт седьмой по счёту фестиваль «Хоровод ремёсел на земле Иркутской». Его участники — 150 мастеров и подмастерьев из разных уголков страны и ближнего зарубежья. На фестивале мастера покажут свои новые произведения: лучшие будут представлены в городском выставочном центре имени В.С. Рогаля. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

Возрастное ограничение 0+
Иркутская область фестиваль казаки СФО народно-прикладное творчество народное искусство декоративно-прикладное искусство

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