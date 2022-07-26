Бурятия завоевала на «Алтаргане» 44 награды

Общество, Фото: пресс-служба главы и правительства РБ

Делегация республики успешно выступила на международном фестивале



Международный бурятский фестиваль «Алтаргана» собрал в Агинском округе с 22 по 24 июля делегации из 11 регионов России, Монголии и Китая. Творческую делегацию Бурятии представили исполнители народных и эстрадных песен, фольклорные коллективы, улигершины, мастера народных промыслов, красавицы-дангины, модельеры, поэты, писатели, фотографы, журналисты и операторы.



Республика завоевала на «Алтаргане» 44 комплекта наград. Победителям вручили дипломы лауреатов и золотые медали работы известного мастера-оружейника, ювелира Жигжита Баясхаланова, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



Полный список лауреатов фестиваля из Бурятии:



Конкурс фольклорных коллективов «Один день бурята»

Народный фольклорный ансамбль «Эхын буян», руководитель ансамбля Цыденова Хорло, Закаменский район



Конкурс исполнителей бурятских народных песен

Дари Б., г. Улан-Удэ (возрастная группа от 10 до 16 лет)

Янданов Амгалан, Тункинский район, с. Шулуты (возрастная группа от 17 до 35 лет)

Бутидэй Номин, г. Улан-Удэ (возрастная группа от 51 года и старше)



Конкурс улигершинов и исполнителей одической поэзии

Бальжиев Саян, Курумканский район (возрастная группа от 19 лет и старше)



Конкурс красавиц «Дангина»

Шагдурова Надежда, у. Сорок, Окинский район



Конкурс-выставка «ДПИ и НХП»

Павлов Павел, авторская кукла «ЦАМ» (номинация «Резьба по дереву, роспись»)

Бадмаева Раджана, серия авторских кукол (номинация «Сувениры»)

Раднаева Очирма, «Медитация» (номинация «Буряад зураг»)

Гармаев Пётр, курильница «Рождение мудрости» (номинация «Художественная обработка металла»)



Конкурс работ модельеров «Бурятский костюм: традиции и современность»

Түдэвийн Мацзигэма, г. Улан-Удэ (номинация «Традиционный костюм» – детская коллекция)

Банзарова Светлана, Кяхтинский район, с. Кудара-Сомон, Кударинский детский сад (номинация «Стилизованный костюм»)

Ванзатова Улзыма, Хоринский район, с. Хоринск, Хоринская детская школа искусств, (номинация «Авангард» – взрослая коллекция)

Мэрдыгеева Евгения и Уюина Руфина, г. Улан-Удэ, ателье «Хорошее» (номинация «Авангард» – взрослая коллекция)

Цыбикова Доржи-Ханда, Кяхтинский район, СДК с. Усть-Дунгуй (номинация «Авангард» – детская коллекция)

Найданова Шидэ, г. Улан-Удэ (номинация «Прет-а-порте»)



Презентация лучших практик устройства жизни и хозяйствования бурят «Нангин бууса»

Сукнев Валерий, Бичурский район, улус Хонхолой



Конкурс конского убранства и снаряжений «Морин Эрдэни»

Нохоров Бэлигто, г. Улан-Удэ



Конкурс бурятской эстрадной песни

Санчир Р., г. Улан-Удэ (Номинация «Сольное исполнение», возрастная категория от 7 до 16 лет)

Номина Ц., г. Улан-Удэ (Номинация «Сольное исполнение», возрастная категория от 7 до 16 лет)

Бамбагаев Жамсо, Окинский район (Номинация «Сольное исполнение», возрастная категория от 17 и старше)

Детская вокальная студия «Мүнгэн хонхонууд», г. Улан-Удэ (номинация «Ансамблевое исполнение», возрастная категория от 7 до 16 лет)

Группа «ESO»: Эрдэни Мункуев, Одсэр Тангарханов, студенты колледжа искусств им. П.И. Чайковского и Сурэнхуу Бор. Руководитель Саможапов Александр (номинация «Ансамблевое исполнение», возрастная категория от 17 и старше)

Номинация «Авторы бурятской эстрадной песни» - «Бальжан хатан», композитор Жалцанова-Дмитриева Сарантуяа, автор Жалсанова Ганжитма, аранжировка Галсандах Бааттулага

Номинация «Лучшая песня» - «Аянай шубууд», композитор и автор Будаева Юлия, аранжировка Карелов Павел



Конкурс бурятской поэзии

Доржогутапов Дамдинсурэн, Кижингинский район (Номинация «Лучшее стихотворное произведение на бурятском языке среди взрослых» (возраст от 35 лет и старше)



Конкурс эссе

Нанзанова Очир-Ханда, Заиграевский район (Номинация «Лучшее эссе на бурятском языке среди взрослых» (возраст от 35 лет и старше)



Конкурс книги

Хомонова С. «Хүдөөгэй зун (Лето в деревне)» (номинация «Детская литература») (0+)

Лыгденов Александр «Нүүдэлшэд» (номинации «Художественная литература, проза») (16+)

Галсанов Базаржаб «Буряад оронойм бүргэдүүд («Орлы моей Бурятии») (номинация «Художественная проза, поэзия») (16+)

Ардаева Л. Н. «Тайбан байдал заяагаад...» («Завещая светлое будущее...») (номинация «Документальная книга») (16+)

Дабаин Баясхалан (Юрий) «Герои со звёздами и без...» (номинация «Книга о бурятах и бурятской культуре на других языках») (12+)



Конкурс-фотовыставка художественной фотографии

Ильин Сергей, г. Улан-Удэ (номинация «Буряад арад»)

Гармаев Александр (номинация «Минии турэл нютаг»)



Конкурс телерадиопрограмм и фильмов

Батуев Баир, познавательная программа «Һонюуша» (номинация «Лучшая телевизионная программа»)

Дамбаева Дарима (номинация «Лучшая радиопередача»)

Национальный музей Республики Бурятия, фильм «Буряад дэгэл – арадай эрдэни дурасхал» (номинация «Лучший фильм о бурятской культуре на других языках») (0+)

Чойбсон Александр, фильм «Хий морин» (номинация «Лучшая операторская работа») (16+)

Юмов Олег, фильм «Хизааргүй тэнгэри шэртэн...» (номинация «Лучшая режиссёрская работа») (16+)



Конкурс журналистских материалов «Алтан саг»

Газета «Буряад үнэн» (номинация «Лучшее печатное издание»)

Сайт «Буряад үнэн» (номинация «Лучший интернет-ресурс»)

Булат Бадмаев, корреспондент «Буряад үнэн» (номинация «Лучший автор, пишущий на бурятском языке»)



