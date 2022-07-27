Сборная республики сыграет с гостями из Красноярского и Алтайского краёв
В Улан-Удэ пройдут 6 матчей второго круга чемпионата Сибирского и Дальневосточного федеральных округов по футболу Высшей лиги. Все игры проведут на центральном стадионе.
Футбольный клуб «Бурятия» примет:
- 29 июля – ФК «Енисей М» (г. Красноярск);
- 31 июля – ФК «Рассвет» (г. Красноярск);
- 19 августа – ФК «Динамо М» (г. Барнаул);
- 21 августа – ФК «Темп» (г. Барнаул);
- 7 октября – ФК «Полимер» (г. Барнаул);
- 9 октября – ФК «Торпедо» (г. Рубцовск).
Матчи с красноярскими командами начнутся в 18:00 по местному времени. Вход свободный, сообщает пресс-служба футбольного клуба «Бурятия».
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В Улан-Удэ состоятся 6 матчей чемпионата СФО и ДФО по футболу
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