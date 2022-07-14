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В Улан-Удэ реконструируют музей театра

В Улан-Удэ реконструируют музей театра
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Обновление музея Русского драматического театра будет проходить поэтапно

В Улан-Удэ, в рамках большого косметического ремонта Русского драматического театра имени Н.А. Бестужева решено обновить и театральный музей.

Сейчас ведётся подготовка к проведению реконструкции музея. Обновление будет проходить поэтапно. К началу нового сезона планируется обновить раздел, посвящённый истории театра от создания до 60-х годов прошлого века. В течение сезона 2022-2023 гг. за счёт собственных и дополнительно привлечённых средств планируется полное обновление экспозиции. Обновятся стенды, фотогалерея, этикетаж, уголок, посвящённый строительству нового здания театра.

- Идея создания музея истории театра возникла ещё в старом здании, которое театр делил с Восточно-Сибирским государственным институтом культуры. А сама экспозиция была открыта к 70-летию театра в 1998 году и в последствии перевезена в новое здание. Свои двери для посетителей музей вновь распахнул к очередной дате – 22.12.2015 г. С тех пор обновления витрин зала не было, - сообщает пресс-служба Русского драмтеатра.
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