Град выпал в нескольких сёлах
Вчера, 20 июня, в селе Армак Джидинского района выпал крупный град, сообщает местная группа «Джида-инфо. 24/7» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района.
Мелкий град наблюдали также в сёлах Нижний Торей, Желтура, Нижний Ичетуй, Оёр и Петропавловка. По словам сельчан, он быстро растаял.
Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июня сильный град обрушился на Закаменский район. Там после ливня размыло дорогу между сёлами Хамней и Бургуй.
По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в республике ожидается жаркая погода с кратковременными дождями. Местами возможны грозы.
Джидинский район Бурятии засыпало градом
Общество, Фото:
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