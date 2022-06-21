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Джидинский район Бурятии засыпало градом

Джидинский район Бурятии засыпало градом
Общество,  Фото:"Джида-инфо"
Град выпал в нескольких сёлах

Вчера, 20 июня, в селе Армак Джидинского района выпал крупный град, сообщает местная группа «Джида-инфо. 24/7» со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу района.

Мелкий град наблюдали также в сёлах Нижний Торей, Желтура, Нижний Ичетуй, Оёр и Петропавловка. По словам сельчан, он быстро растаял.

Как сообщал «Байкал-Daily», в начале июня сильный град обрушился на Закаменский район. Там после ливня размыло дорогу между сёлами Хамней и Бургуй.

По прогнозу синоптиков, в ближайшие дни в республике ожидается жаркая погода с кратковременными дождями. Местами возможны грозы. 
град

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