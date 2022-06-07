В Бурятии град и ливень размыли дорогу

Сильный град обрушился 6 июня на Закаменский район Бурятии. Осадки выпали между сёлами Хамней и Бургуй. Видео очевидца с места события опубликовали в группе «Джида-инфо 24/7».
По словам очевидца, после ливня дорогу размыло, так что многие автомобилисты не рискуют отправиться в путь и встали. Кроме бурных вод, на видео виден довольно крупный град. Градинами усыпаны обочины дорог, так что издали картина напоминает снег.
- Там участок дороги вообще в воде, машины, всё встало. Движение одностороннее, видимо. Всё смыто, - говорит местный житель.
Местных жителей призывают укрыть свои огороды, чтобы посадки не побило градом.
Как сообщал «Байкал-Daily», на сегодня в Бурятии объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются сильные дожди. В горах юго-запада и южного Прибайкалья с мокрым снегом, ливни, грозы, возможен град, усиление ветра до 20 м/с, местами до 24 м/с.