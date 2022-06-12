В Улан-Удэ открыли мемориал памяти трёх Героев Советского Союза







Мемориал построили на средства премии городского конкурса «Лучший социально-значимый проект ТОС» и республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление», сообщили в администрации Улан-Удэ.



Активисты ТОСов «Солдатский» и «Солдатский-Центр» написали проект в 2021 году, защитили его и получили средства.



Справка:



Василий Михалёв родился в 1917 году в Верхнеудинске. Работал лётчиком-инструктором в аэроклубе Улан-Удэ. В 1940 году был призван в Красную армию. В том же году окончил Ульяновскую военную авиационную школу пилотов.



Великая Отечественная война застала Василия Михалёва в Ульяновской лётной школе. Он рвался на фронт, но его сперва не отпускали – как опытного лётчика-инструктора оставили в авиашколе для подготовки кадров. Наконец - в октябре 1942 года - командование удовлетворило его просьбу.



Свой первый боевой вылет Михалёв совершил 22 мая 1943 года с фронтового аэродрома Грязное, что в 30 километрах от Белгорода. В первом же бою отважный лётчик сбил два бомбардировщика противника.



За проявленное мужество и героизм Михалёв получил свою первую награду -орден Отечественной войны II степени. А через неделю младший лейтенант Михалёв был назначен командиром эскадрильи.



После первого боевого крещения у уроженца Бурятии было ещё десятки воздушных боёв. Так, в октябре 1943 года под Харьковом Михалёв совершил второй таран вражеского самолёта.



В составе 5-й воздушной армии опытный лётчик из Бурятии принимал участие в Ясско-Кишинёвской операции.



«Предстоял обычный вылет на разведку. Уже в воздухе Михалёв получил приказ: разведать со своим ведомым Дмитрием Калининым аэродром противника в Кишинёве, железнодорожные и грунтовые дороги. Возвращаясь домой, лётчики заметили движение колонны, состоящей из парных подвод. Михалёв дал команду на штурмовку. Удар сверху был неожиданным и стремительным для врага. На земле раздались взрывы. Как оказалось впоследствии, на этих подводах немцы подвозили для танкистов снаряды. В воздушном бою под Яссами пулемётной очередью Василию Михалёву перебило правую ногу. Истекая кровью, он продолжал сражаться, пока совсем не обессилел. Сел на поле, вспахав фюзеляжем землю. Немецкие «охотники» стали расстреливать самолёт Михалева с бреющего полёта. Выручила броня. А ногу уже позднее спасли от гангрены врачи», - так описывается данный эпизод в книге «Герои Бурятии» Даши Цыренова.



В госпитале после ранения Василий Михалёв узнал о присвоении ему звания Героя Советского Союза «за образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм».



Войну закончил в звании майора и в должности заместителя командира полка.



Ветеран войны продолжил службу в армии. Одним из первых освоил реактивный самолёт. Одним из первых в стране получил почётное звание «Военного лётчика 1-го класса».



Умер 10 декабря 2006 года. Похоронен в Самаре.



Иван Панфилов родился в 1892 году в Петровске Саратовской губернии. Участвовал в Первой мировой войне, Гражданской войне, советско-польской войне.



С июля 1941 года приступил к формированию 316-й стрелковой дивизии. В эту дивизию набирались жители Алматы, Алматинской области и Фрунзе. 10 октября 316-я дивизия вступила в бой с противником и смогла нанести ему значительный урон.



16 ноября 2-й танковая дивизия вермахта атаковала позиции 316-й стрелкой дивизии. Части дивизии во главе с Панфиловым вели тяжёлые оборонительные бои с превосходящими силами противника. В этих боях личный состав дивизии проявил массовый героизм.



Погиб 18 ноября 1941 года у Гусенево (Московская область) от осколков немецкой миномётной мины. 8-я гвардейская дивизия 23 ноября получила почётное звание Панфиловской.



За «образцовое выполнение боевых заданий командования и проявленные при этом отвагу и геройство» удостоен посмертно звания Героя Советского Союза посмертно.



Виктор Талалихин родился 18 сентября 1918 года в селе Тепловка Саратовской губернии. Выпускник четвёртой учебной эскадрилье Борисоглебского высшего военного авиационного училища летчиков имени Чкалова. В 1939–1940 годах участвовал в советско-финской войне, уже тогда совершил 47 боевых вылетов, сбил лично и в группе четыре финских самолёта.



В боях Великой Отечественной войны Виктор Талалихин с первых июньских дней, летом и осенью 1941 года сражался под Москвой, на его счету более 60 боевых вылетов.



В ночь на 7 августа 1941 года вылетел на перехват вражеских самолётов, летевших на бомбардировку Москвы. В воздушном бою с вражеским бомбардировщиком Не-111 у советского летчика кончились патроны. Тогда Талалихин принял решение пойти на таран.



Талалихин был ранен в руку, но не уклонился от тарана и, подойдя к хвосту немецкого самолёта, нанес винтом по нему удар. Не-111 был сбит. Сам Талалихин выбросился из повреждённого истребителя с парашютом.



«Таранить вражеский самолёт совсем не просто. Одного мужества для этого недостаточно, здесь нужна еще и отличная летная подготовка. Ну а в ночных условиях даже при идеальной погоде задача эта усложняется невероятно», — писал позже Алексей Маресьев.



Советское командование тогда уделяло особое внимание подобным проявлениям отваги и доблести военнослужащих, поскольку пример Талалихина и многих других героев мог вдохновлять миллионы советских солдат и мирных граждан на фронтовые подвиги.



Младшему лейтенанту Талалихину было присвоено звание Героя Советского Союза.



По утверждениям ряда авторов, в последующих боях Талалихин сбил ещё пять немецких самолётов.



Погиб в воздушном бою около Подольска 27 октября 1941 года в возрасте 23 лет.



11 июня в микрорайоне Солдатский в Улан-Удэ открыли мемориал памяти воинов Великой Отечественной войны «Мы помним Ваши имена...». Три улицы микрорайона названы в честь героев Советского Союза Василия Михалёва, Ивана Панфилова, Виктора Талалихина.