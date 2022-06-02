В Усть-Ордынском округе проведут «Сурхарбан»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Ежегодный культурно-спортивный праздник состоится в Эхирит-Булагатском районе



11 июня в Усть-Ордынском Бурятском округе пройдёт культурно-спортивный праздник «Сур-харбан-2022». Мероприятие проведут в селе Ново-Николаевск Эхирит-Булагатского района. Торжественное открытие состоится в 12:00. В празднике примут участие три поселения муниципального образования: Байтог, Гаханы и Ново-Николаевск.



Традиционно в программе мероприятия состоятся спортивные состязания и культурная программа. Соревнования пройдут по 8 видам спорта: бурятская борьба (юноши, мужчины), конный спорт, шагай наадан, лёгкая атлетика, футбол и волейбол (мужчины, женщины), шахматы и шашки. В культурной части программы: конкурс художественного слова «Урдын угэ», в ходе которого участники исполняют композицию стихотворений бурятских поэтов, писателей, отрывки из эпосов и легенд на бурятском языке. А также будет проведён конкурс скоростной разделки туши барана и презентация местных блюд среди поселений муниципальных образований.



Здесь же расположатся площадки творческого проекта «Заншал», направленного на развитие бурятского языка в местах компактного проживания бурят. В рамках проекта пройдут квест-игра для детей, мастер-класс по стрельбе из национального лука от профессиональных лучников и тренеров, в завершении состоится праздничный концерт «Хамтадаа» с участием местных коллективов и гостей из города Иркутск. Об этом сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья.



Программа культурно-спортивного праздника «Сур-Харбан-2022» в с. Ново-Николаевск



9:30-10:30 – заезд участников, взвешивание участников соревнований по бурятской борьбе;

10:00-12:00 – начало соревнований по волейболу, футболу, лёгкой атлетике;

12:00 – торжественное открытие праздника;

13:00-19:00 – продолжение соревнований по всем видам спорта;

19:00 – торжественное закрытие, праздничный концерт;

21:00 – дискотека и праздничный салют.



Спортивная программа



10:00-19:00 – основной этап спортивных состязаний: лёгкая атлетика, волейбол, футбол, шагай наадан, шахматы, шашки;

17:00 – Конные скачки;

18:00 – Абсолютное первенство по бурятской борьбе.



Культурная программа



14:00 – межмуниципальный конкурс художественного слова «Урдын угэ»;

15:00 – квест-игра для детей «Заншал»;

15:00 – конкурс скоростной разделки туши барана между МО;

16:00 – мастер-класс по стрельбе из национального лука;

17:00 – презентация мясных блюд от каждого МО;

19:00 – праздничный концерт «Хамтадаа» с участием гостей из города Иркутска.



Возрастное ограничение 6+

