В Улан-Удэ прошёл межрегиональный турнир по каратэ

Первое место заняла команда Бурятии



28 мая в Улан-Удэ прошёл открытый межрегиональный турнир каратэ «Buryatia Open». В соревнованиях в КСК приняли участие около 400 спортсменов из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края и Монголии.



Как сообщает группа «Каратэ Бурятии», в командном зачёте места распределились следующим образом:

Первое место - команда Бурятии,

Второе место - команда Иркутской области,

Третье место - команда Забайкальского края,

Четвёртое место - команда Монголии.



Ранее, 22 мая в столице Бурятии был разыгран кубок города по кёкусин-кан каратэ в разделе ката и кумитэ. В турнире приняли участие 144 спортсмена из Улан-Удэ, Читы и Краснокаменска, сообщает федерация кёкусин-кан каратэ-до России.

