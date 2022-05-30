Первое место заняла команда Бурятии
28 мая в Улан-Удэ прошёл открытый межрегиональный турнир каратэ «Buryatia Open». В соревнованиях в КСК приняли участие около 400 спортсменов из Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края и Монголии.
Как сообщает группа «Каратэ Бурятии», в командном зачёте места распределились следующим образом:
Первое место - команда Бурятии,
Второе место - команда Иркутской области,
Третье место - команда Забайкальского края,
Четвёртое место - команда Монголии.
Ранее, 22 мая в столице Бурятии был разыгран кубок города по кёкусин-кан каратэ в разделе ката и кумитэ. В турнире приняли участие 144 спортсмена из Улан-Удэ, Читы и Краснокаменска, сообщает федерация кёкусин-кан каратэ-до России.
В Улан-Удэ прошёл межрегиональный турнир по каратэ
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