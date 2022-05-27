Улан-удэнцы оценили законопроект о покупке авто на маткапитал

Законопроект о возможности траты средств маткапитала на покупку автомобиля внесли в Госдуму



В Госдуму внесён законопроект, который в случае принятия позволит тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля российского производства. Сервис SuperJob выяснил, как представители экономически активного населения из Улан-Удэ относятся я к подобной инициативе.



Каждый второй житель Улан-Удэ поддерживает предложение, которое позволит тратить средства материнского капитала на покупку автомобиля. «Если в этом нуждаются родители ребёнка. Как средство передвижения или для заработка», - отметил один из участников опроса.



Против подобной инициативы высказались 28% опрошенных. Среди мнений прозвучали: «Большие риски возникновения мошеннических схем с потерей средств»; «Многие необразованные семьи рожают много детей для получения маткапитала, а потом не следят за детьми»; «Я категорически против. Машина — это не предмет первой необходимости. Тем более для ребёнка. Авто — это источник трат: страховка, бензин, ремонт»; «Жильё должно быть в приоритете»; «Почему именно отечественного авто?! Импортные безопаснее».



Женщины одобряют идею покупки автомобиля на материнский капитал чуть чаще мужчин (54 и 49% соответственно).



Жители Улан-Удэ в возрасте от 35 до 44 лет позитивно оценивают инициативу чаще более молодых и более зрелых сограждан (52%). Среди респондентов с зарплатой до 50 тысяч рублей сторонников нового способа вложения маткапитала больше, чем среди тех, кто зарабатывает выше (54%). Респонденты с детьми одобряют законопроект чаще бездетных (55 и 45%).



По сравнению с исследованиями прошлых лет, россияне все чаще хотят иметь возможность тратить средства маткапитала на покупку автомобиля. В 2015 году, согласно опросам SuperJob, аналогичная инициатива получила поддержку 45% граждан, в 2009 — 43%.

