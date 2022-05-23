В Верховном суде Бурятии прошли «Уроки правосудия»

Деловые игры дают студентам возможность ознакомиться с механизмом судебной защиты прав граждан



Верховный суд Бурятии и Бурятский государственный университет ежегодно проводят «Уроки правосудия». На таких уроках студенты воспроизводят судебные процессы, сообщили в пресс-службе БГУ.



Просветительский проект «Уроки правосудия» всероссийский. Деловые игры призваны помочь студентам закрепить теоретические знания непосредственно в зале судебного заседания под руководством опытного судьи.



После двухлетнего перерыва «Уроки правосудия» были посвящены актуальной проблеме – спорам, связанным с экологическими правоотношениями, а именно возмещению вреда окружающей среде, причинённого загрязнением атмосферного воздуха, недр и подземных вод. Уроки прошли в зале судебного заседания Верховного суда Бурятии 20 мая.



В мероприятии приняли участие студенты, магистранты юридического факультета БГУ. С приветственным словом выступила заместитель председателя Верховного суда Бурятии Аида Бидогаева. Процесс прошел под председательством судьи Верховного суда республики в почётной отставке, кандидата юридических наук, доцента Елены Музиной. Подготовила студентов доцент кафедры гражданского права и процесса Римма Балдаева.

