Деловые игры дают студентам возможность ознакомиться с механизмом судебной защиты прав граждан
Верховный суд Бурятии и Бурятский государственный университет ежегодно проводят «Уроки правосудия». На таких уроках студенты воспроизводят судебные процессы, сообщили в пресс-службе БГУ.
Просветительский проект «Уроки правосудия» всероссийский. Деловые игры призваны помочь студентам закрепить теоретические знания непосредственно в зале судебного заседания под руководством опытного судьи.
После двухлетнего перерыва «Уроки правосудия» были посвящены актуальной проблеме – спорам, связанным с экологическими правоотношениями, а именно возмещению вреда окружающей среде, причинённого загрязнением атмосферного воздуха, недр и подземных вод. Уроки прошли в зале судебного заседания Верховного суда Бурятии 20 мая.
В мероприятии приняли участие студенты, магистранты юридического факультета БГУ. С приветственным словом выступила заместитель председателя Верховного суда Бурятии Аида Бидогаева. Процесс прошел под председательством судьи Верховного суда республики в почётной отставке, кандидата юридических наук, доцента Елены Музиной. Подготовила студентов доцент кафедры гражданского права и процесса Римма Балдаева.
В Верховном суде Бурятии прошли «Уроки правосудия»
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