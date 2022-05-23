Книги будут распространяться среди местного населения
Вчера, 22 мая, в Селенгинском районе Бурятии прошла презентация нового бурятско-русского словаря ноёхонских бурят (0+). Мероприятие состоялась в селе Зурган-Дэбэ Ноёхонского сельского поселения.
В содержание двух уникальных словарей включены названия местностей, рек, озёр, гор и названия родов, живущих в сёлах местности Ноёхон. Авторы-составители собрали основную часть, также помогали местные жители и все те, кто мог вспомнить те или иные слова.
Словари будут передаваться только жителям и выходцам этих населённых пунктов. Продажа этих книг в магазинах не предусмотрена.
Напомним, ранее уже выпущены бурятско-русские словари шаргалжинских, мурочинских, хилгантуйских и баргузинских бурят. В каждом словаре около семи тысяч слов, отображающих жизнь и быт жителей этих сёл. В этом году планируется выпустить словари других поселений, сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
Выпущен словарь ноёхонских бурят
Общество, Фото:
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