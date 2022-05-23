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Хамбо Лама возмутился разрушением святыни на Алтае

Хамбо Лама возмутился разрушением святыни на Алтае
Общество,  Фото:Сангха России
Произошедшее глава буддистов России «чудовищным и циничным актом вандализма»

Глава буддистов России Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев выразил возмущение по поводу акта вандализма в отношении одной из святынь Алтая - ступы Боора ламы в урочище Ак-Кобы. Святыню разрушили неизвестные.


Хамбо Лама Дамба Аюшеев подчеркнул, что это «чудовищный и циничный акт вандализма».

- Ступа Боора ламы был символом духовного возрождения и бережного отношения алтайцев к своей исторической памяти, отображением дружбы между народами, живущими бок о бок в вашем регионе. Люди, поставившие эту ступу в 1996 году, навсегда останутся в памяти алтайского народа как подлинные патриоты России и своей родины – Республики Алтай, - высказался глава буддистов России. Он выразил надежду на то, что правоохранительные органы Республики Алтай найдут вандалов и привлекут к ответственности.
 
- Со своей стороны готов оказать посильную помощь в восстановлении разрушенной буддийской святыни, - отметил глава Буддийской традиционной Сангхи России.
 
На опубликованных фотографиях видно, что вандалы разгромили верхнюю часть святыни, основание, а осколки разбросали вокруг.




Это уже второе разрушение святыни. В 2002 году ступу Боора ламы разрушили члены секты, после чего она была восстановлена и отреставрирована.

Как сообщал «Байкал-Daily», в апреле 2020 года акт вандализма произошёл также в Красноярском крае, где женщина кувалдой разрушила буддийский монумент – ступу Бодхи. Неадекватная женщина при этом кричала: «Это моя деревня!». После публичного резонанса она извинилась перед верующими.

буддизм Хамбо лама

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