Хамбо Лама возмутился разрушением святыни на Алтае

На опубликованных фотографиях видно, что вандалы разгромили верхнюю часть святыни, основание, а осколки разбросали вокруг.

- Со своей стороны готов оказать посильную помощь в восстановлении разрушенной буддийской святыни, - отметил глава Буддийской традиционной Сангхи России.