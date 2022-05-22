Байкальский заповедник разработает новый турпродукт

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Маршрут планируется создать на территории заказника «Алтачейский»



Представители Байкальского заповедника приняли участие в Днях туризма, которые прошли в Мухоршибирском районе. На территории района расположен заказник федерального значения «Алтачейский» – особо охраняемая природная территория, обладающая особым туристическим потенциалом.



- На совещании по вопросам развития туризма на мухоршибирской земле выступил Василий Сутула, директор ФГБУ «Байкальский государственный заповедник», в ведении которого находится заказник «Алтачейский». В его презентации были представлены природные достопримечательности Алтачея, перспективы развития экологического туризма на заповедной территории, - сообщают в заповеднике.



Здесь добавили, что уже в ближайшее время Байкальский заповедник предложит туроператорам продукт, отвечающий интересам всех участников туристического рынка. На территории государственного природного заказника «Алтачейский» планируется создать маршрут, который наиболее полно позволит познакомить гостей с природным многообразием заповедной земли. Ведь именно здесь можно увидеть большое количество диких копытных животных, что, как известно, является определяющим фактором при выборе туристами программ природного туризма.



- Программа, которую мы сейчас разработаем, – однодневная, – для встречи гостей в зимний период, – поясняет участник совещания, заместитель директора Байкальского заповедника по туризму Алексей Инешин. – Она может быть интегрирована в многодневные туры по Бурятии, по Мухоршибирскому району или быть самостоятельной. Предполагается, что в течение четырёх часов гости преодолеют по заказнику 40 км на специально оборудованном автотранспорте. Почему зимой? В это время года можно встретить много копытных – косуль, изюбрей. Летом животные осторожны и малозаметные. У самок начинается отёл, и молодняк прячется в траве. В это время года животных лучше не тревожить.



Также он отметил: «На маршруте обустроим туалеты, а на кордоне гостям предоставим возможность выпить чаю и посмотреть научно-популярный фильм об Алтачее. В течение трёх месяцев разработаем маршрут и подготовим всё необходимое для приема гостей. Убежден, что путешествие в Алтачейский заказник впечатлит любого».



В рамках Дней туризма представители туротрасли республики познакомились с природным достоянием Мухоршибирского района, с его историко-культурным наследием. Специалисты посетили Тугнуйский, Зандинский и Цолгинский дацаны, «Меркитскую крепость», изучили возможности сельского туризма, возможности индустрии питания.



В планах руководства района развивать агротуризм, сделать акцент на традиционные промыслы местных жителей, организовывать взаимодействие всех заинтересованных в развитии туризма.



Справка:



Алтачейский заказник. Площадь заказника в настоящее время составляет 78373,6 га. Расположен заказник «Алтачейский» на западном склоне Заганского хребта, на юго-востоке Бурятии в пределах Мухоршибирского района. Склоны хребта и его отрогов изрезаны речками и ручьями, иногда сухими падями и распадками. Территория заказника является местом концентрации диких копытных животных – благородного оленя, сибирской косули, кабана.



Алтачейский заказник создан в 1966 году и является старейшим заказником в республике. 29 ноября 1984 года эта особо охраняемая природная территория получила статус заказника федерального значения. С 3 марта 2011 года управление заказника «Алтачейский» осуществляется ФГБУ «Байкальский государственный заповедник».



Заказник «Алтачейский» выполняет функцию охраны, восстановления численности и воспроизводства, диких зверей и птиц, ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении. Под охраной государственного природного заказника «Алтачейский» находятся редкие виды животных и растений, уникальные ландшафты. Здесь на территории заказника находится и памятник природы («Урочище Кругленькое»).



