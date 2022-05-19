Улан-Батор побратался с самым большим городом мира

Столица Монголии установил побратимские отношения с городом Чунцин



Мэр столицы Монголии Д. Сумьяабазар провёл онлайн-встречу с мэром китайского города Чунцин Ху Хэнхуа. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании и об установлении побратимских отношений между двумя городами.



Как сообщает новостное агентство «Монцамэ», установление побратимских отношений расширит сотрудничество Улан-Батора и Чунцина во многих сферах, а также может внести весомый вклад в развитие дружеских отношений между двумя странами.



Мэр Чунцина Ху Хэнхуа отметил широкий потенциал для развития сотрудничества в сферах торговли, экономики, сельского хозяйства, биофармацевтики, электроники, электромобилей и дальнейшего укрепления сотрудничества на третьих рынках на основе международных транспортных и логистических преимуществ Чунцина. Он также упомянул о возможности расширения обмена студентами и совместной организации научных конференций и культурных мероприятий в рамках усиления сотрудничества в сферах культуры, искусства, образования, туризма и науки.



Справка



Чунцин является крупнейшим из четырёх муниципалитетов Китайской Народной Республики, находящихся под прямым контролем государства. Город претендует на звание крупнейшего в мире по населению (более 32 млн) и территории (более 82 тыс. кв. км) в рамках своих границ.



Городами-побратимами Чунцина, кроме Улан-Батора, являются 24 города мира, включая российский Воронеж. У Улан-Батора, помимо Чунцина, городами-побратимами также являются 24 города, включая российские Иркутск, Улан-Удэ и Элисту.

