В Агинском округе откроют мемориальную доску заслуженному зоотехнику

Базар Цыбиков был одним из создателей забайкальской тонкорунной породы овец



В Агинском Бурятском округе пройдут мероприятия, посвящённые одному из авторов забайкальской тонкорунной породы овец, заслуженному зоотехнику РСФСР Базару Цыбикову. В этом году ему исполнилось бы 110 лет. В честь его юбилея и в рамках 85-летия со дня образования Агинского Бурятского округа 10 мая в селе Ушарбай состоится ряд торжественных мероприятий.



В этот день на здании сельского музея откроют мемориальную доску Базару Цыбикову – он также являлся создателем и директором местного музея. Будет развёрнута выставка его успехов и достижений, наград, выставка изделий из шерсти. Кроме этого, силами земляков и семьи Базара Цыбикова будет представлен концерт. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.



Справка



Базар Цыбиков уроженец села Ушарбай. Работал над выведением забайкальской тонкорунной породы овец, участник создания племенной фермы колхоза «Коммунизм», первой в Агинском округе колхозной лаборатории шерсти, типичных овчарен. Он более 40 лет проработал в колхозе бригадиром-животноводом, зоотехником, главным зоотехником-селекционером. Многолетний труд и применение методики академика Иванова М.Ф. позволили селекционеру создать уникальное стадо забайкальских овец и стать его соавтором и членом совета комиссии по выведению породы.



Был пятикратным участником всесоюзных сельскохозяйственных выставок в Москве, за успехи в социалистическом сельском хозяйстве награждён «Большой серебряной медалью» и четырьмя бронзовыми медалями. Базар Цыбиков – автор 49 научных трудов по овцеводству. Отличник сельского хозяйства СССР и РСФСР, награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и медалями.

