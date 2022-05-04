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В Агинском округе откроют мемориальную доску заслуженному зоотехнику

В Агинском округе откроют мемориальную доску заслуженному зоотехнику
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Базар Цыбиков был одним из создателей забайкальской тонкорунной породы овец

В Агинском Бурятском округе пройдут мероприятия, посвящённые одному из авторов забайкальской тонкорунной породы овец, заслуженному зоотехнику РСФСР Базару Цыбикову. В этом году ему исполнилось бы 110 лет. В честь его юбилея и в рамках 85-летия со дня образования Агинского Бурятского округа 10 мая в селе Ушарбай состоится ряд торжественных мероприятий.

В этот день на здании сельского музея откроют мемориальную доску Базару Цыбикову – он также являлся создателем и директором местного музея. Будет развёрнута выставка его успехов и достижений, наград, выставка изделий из шерсти. Кроме этого, силами земляков и семьи Базара Цыбикова будет представлен концерт. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Справка

Базар Цыбиков уроженец села Ушарбай. Работал над выведением забайкальской тонкорунной породы овец, участник создания племенной фермы колхоза «Коммунизм», первой в Агинском округе колхозной лаборатории шерсти, типичных овчарен. Он более 40 лет проработал в колхозе бригадиром-животноводом, зоотехником, главным зоотехником-селекционером. Многолетний труд и применение методики академика Иванова М.Ф. позволили селекционеру создать уникальное стадо забайкальских овец и стать его соавтором и членом совета комиссии по выведению породы.

Был пятикратным участником всесоюзных сельскохозяйственных выставок в Москве, за успехи в социалистическом сельском хозяйстве награждён «Большой серебряной медалью» и четырьмя бронзовыми медалями. Базар Цыбиков – автор 49 научных трудов по овцеводству. Отличник сельского хозяйства СССР и РСФСР, награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и медалями.
Агинский Бурятский округ мемориальная доска

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