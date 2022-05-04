Базар Цыбиков был одним из создателей забайкальской тонкорунной породы овец
В Агинском Бурятском округе пройдут мероприятия, посвящённые одному из авторов забайкальской тонкорунной породы овец, заслуженному зоотехнику РСФСР Базару Цыбикову. В этом году ему исполнилось бы 110 лет. В честь его юбилея и в рамках 85-летия со дня образования Агинского Бурятского округа 10 мая в селе Ушарбай состоится ряд торжественных мероприятий.
В этот день на здании сельского музея откроют мемориальную доску Базару Цыбикову – он также являлся создателем и директором местного музея. Будет развёрнута выставка его успехов и достижений, наград, выставка изделий из шерсти. Кроме этого, силами земляков и семьи Базара Цыбикова будет представлен концерт. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Справка
Базар Цыбиков уроженец села Ушарбай. Работал над выведением забайкальской тонкорунной породы овец, участник создания племенной фермы колхоза «Коммунизм», первой в Агинском округе колхозной лаборатории шерсти, типичных овчарен. Он более 40 лет проработал в колхозе бригадиром-животноводом, зоотехником, главным зоотехником-селекционером. Многолетний труд и применение методики академика Иванова М.Ф. позволили селекционеру создать уникальное стадо забайкальских овец и стать его соавтором и членом совета комиссии по выведению породы.
Был пятикратным участником всесоюзных сельскохозяйственных выставок в Москве, за успехи в социалистическом сельском хозяйстве награждён «Большой серебряной медалью» и четырьмя бронзовыми медалями. Базар Цыбиков – автор 49 научных трудов по овцеводству. Отличник сельского хозяйства СССР и РСФСР, награждён орденами Ленина, Трудового Красного Знамени и медалями.
В Агинском округе откроют мемориальную доску заслуженному зоотехнику
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Подобное раннее появление детёнышей у косуль прежде не было официально зафиксировано
Соревнования проводились в Иволгинском районе
Базар Цыбиков был одним из создателей забайкальской тонкорунной породы овец
В соревнованиях приняла участие команда из Монголии
Визит проводился в целях возобновления существующих партнёрств и развития международных взаимоотношений
В Улан-Удэ прошли межрегиональные соревнования общества «Динамо»
Теперь ряд категорий граждан освобождены от уплаты транспортного налога
Стали известны итоги международного турнира по настольному теннису
Сегодня акция прошла на «Арбате»
Спортсменки заняли второе и третье места, уступив участнице из Монголии
В Улан-Удэ состоялся специальный семинар
Захламление было выявлено в лесу
Жители республики стали больше заниматься спортом вне дома
Бурятские артисты отлично показали себя на фестивале «Полярная звезда»
Всего по республике распространят 20 тысяч кур-несушек