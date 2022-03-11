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Реконструкция главной библиотеки Бурятии завершена

Реконструкция главной библиотеки Бурятии завершена
Общество,  Фото:УКС правительства Бурятии
У зампреда правительства Бурятии оказалось минимум замечаний к объекту

В Улан-Удэ завершили строительство и реконструкцию Национальной библиотеки Бурятии. Работы велись 11 лет (с 2011 года), при этом удалось обойтись без закрытия главной библиотеки республики.

Сумма бюджетных затрат составила более 1,342 млрд рублей, сообщили в управлении капитального строительства правительства Бурятии.

- В настоящее время библиотека состоит из пяти корпусов, из которых четыре здания – новое строительство, а один – результат реконструкции существующего трёхэтажного блока. Были осуществлены частичная перепланировка помещений, усиление конструкций, реконструкция фасадов здания, а также строительство четвёртого этажа с размещением читательских залов. Кроме того, в библиотечном комплексе был восстановлен объект культурного наследия - «Дом жилой усадьбы Молчанова». Действительно много сделано кропотливой работы. Здесь всё выполнено по самым современным требованиям, у меня минимум замечаний. На данный момент перевозится из хранилищ книжный фонд, в течение месяца эти работы будут выполнены. Хочется надеяться, что библиотеку оценят по достоинству жители Бурятии, - отметил заместитель председателя правительства Евгений Луковников.

При реконструкции использовано много новшеств, например, вентиляционную систему установили новую: это отдельно стоящий на улице мощный чиллер. То есть, эстетику фасада не нарушают блоки от кондиционеров, которые обычно висят снаружи. В здании не было лифта, пожарной лестницы – их пришлось «вписывать» в уже существующую планировку.

Итогом работы строителей стало превращение главной библиотеки Бурятии в современный центр площадью более 12 тыс. квадратных метров.

На первом этаже размещается центр обслуживания граждан с ограниченными возможностями. Библиотека оснащена системой телелифт (это монорельсовая транспортная система автоматизированной доставки книжных фондов из книгохранилища в читальные залы и абонемент). Функционирует научно-исследовательская лаборатория для поддержания режима хранения библиотечных фондов, дезинфекции, переплёту и ремонту книжных изделий, оцифровке краеведческих и национальных документов.

Здесь также достроен ещё один этаж, усилены перекрытия, так как стеллажи и оборудование создают большую нагрузку. Закуплено дополнительное оборудование по самому последнему слову техники, все сделано для удобства посетителей и сотрудников. Автоматизирована система записи книг. К примеру, читателю, который проходит с книгой через систему учёта, автоматически записывается проносимая книга, когда он возвращается, книга списывается, то есть формуляры заполнять уже не нужно. 
национальная библиотека

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