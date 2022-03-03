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В Бурятии полностью отменяют QR-коды

В Бурятии полностью отменяют QR-коды
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Информацию подтвердили в правительстве Бурятии

В Бурятии полностью отменяют систему проверки QR-кодов, действовавшую с осени 2021 года. Пока соответствующие поправки в указ главы не внесены, но уже готовятся. 

 - Поступило предложение от управления Роспотребнадзора. В настоящее время проводится работа по внесению изменений в указ главы, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. 

В 20-х числах февраля QR-коды были отменены при посещении торговых центров, магазинов, торгующих непродовольственными товарами, а также общепита. Но требования о проверке QR-кодов сохранялось для кинотеатров, театров, музеев, ночных клубов, гостиницах, СПА, фитнес-центрах и во время банкетов.

Но скоро эта система будет полностью отменена.

По сути сейчас из антиковидных ограничений сохраняется только масочный режим в закрытых помещениях, а также дезинфекция в организациях, предприятиях, учреждениях.

- Новые методические рекомендации были введены с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации в целом по стране. Также смягчение мер связано с особенностью заболевания штаммом «омикрон», которое в большинстве случаев протекает как ОРВИ или бессимптомно, - пояснил главный санврач по Бурятии Сергей Ханхареев. – Но при этом сохраняются масочный режим в закрытых помещениях - в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, в торговых объектах, объектах общественного питания, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий и в других местах, а также усиленный режим дезинфекции в организациях, предприятиях, учреждениях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности. Также сохраняются требования к проведению массовых мероприятий при достижении показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию (коэффициент распространения инфекции; темп прироста заболеваемости; охват тестированием методом ПЦР).

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