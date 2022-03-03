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В Бурятии сняли почти все ограничения по коронавирусу

В Бурятии сняли почти все ограничения по коронавирусу
Общество,  Фото:управление Роспотребнадзора
Сохраняется только ношение масок и дезинфекция

Динамика заболеваемости COVID-19 и среднесуточный темп прироста показали снижение интенсивности эпидемического процесса в России. В связи со снижением заболеваемости и особенностями штамма «омикрон» (когда зачастую нет клинических симптомов), 28 февраля главный санврач России Анна Попова обновила рекомендации по профилактике COVID-19.

Ведомство рекомендовало отменить нормы по заполняемости кинотеатров, театров, концертных залов и музеев, а также общепита, сообщает «Газета.Ру». По сути среди действующих рекомендаций осталось всего две: ношение масок и дезинфекция.

Сегодня снятие ограничительных мероприятий прокомментировал главный санврач по Бурятии Сергей Ханхареев.

- Новые методические рекомендации были введены с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации в целом по стране. Также смягчение мер связано с особенностью заболевания штаммом «омикрон», которое в большинстве случаев протекает как ОРВИ или бессимптомно, - пояснил Сергей Ханхареев. – Но при этом сохраняются масочный режим в закрытых помещениях - в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, в торговых объектах, объектах общественного питания, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий и в других местах, а также усиленный режим дезинфекции в организациях, предприятиях, учреждениях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности. Также сохраняются требования к проведению массовых мероприятий при достижении показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию (коэффициент распространения инфекции; темп прироста заболеваемости; охват тестированием методом ПЦР).





коронавирус профилактика

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