В Бурятии сняли почти все ограничения по коронавирусу

Общество, Фото: управление Роспотребнадзора

Сохраняется только ношение масок и дезинфекция



Динамика заболеваемости COVID-19 и среднесуточный темп прироста показали снижение интенсивности эпидемического процесса в России. В связи со снижением заболеваемости и особенностями штамма «омикрон» (когда зачастую нет клинических симптомов), 28 февраля главный санврач России Анна Попова обновила рекомендации по профилактике COVID-19.



Ведомство рекомендовало отменить нормы по заполняемости кинотеатров, театров, концертных залов и музеев, а также общепита, сообщает «Газета.Ру». По сути среди действующих рекомендаций осталось всего две: ношение масок и дезинфекция.



Сегодня снятие ограничительных мероприятий прокомментировал главный санврач по Бурятии Сергей Ханхареев.



- Новые методические рекомендации были введены с учётом сложившейся эпидемиологической ситуации в целом по стране. Также смягчение мер связано с особенностью заболевания штаммом «омикрон», которое в большинстве случаев протекает как ОРВИ или бессимптомно, - пояснил Сергей Ханхареев. – Но при этом сохраняются масочный режим в закрытых помещениях - в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, в торговых объектах, объектах общественного питания, в местах проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительских, зрелищно-развлекательных мероприятий и в других местах, а также усиленный режим дезинфекции в организациях, предприятиях, учреждениях, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности. Также сохраняются требования к проведению массовых мероприятий при достижении показателей, характеризующих эпидемиологическую ситуацию (коэффициент распространения инфекции; темп прироста заболеваемости; охват тестированием методом ПЦР).











