Региональный фрагмент изготовит центр развития бурятской культуры
Мастерицы из Забайкалья объединятся с коллегами по ремеслу со всей страны для создания уникального вышитого вручную полотна карты России размером 3 на 6,7 метра. Напомним, что всероссийская акция «Вышитая карта России» проходит в рамках Года культурного наследия.
Изготовлением регионального фрагмента занимается центр развития бурятской культуры Забайкальского края, получивший посылку с заготовками для вышивки: лекалом из фанеры с очертанием края, двумя отрезами ткани «канва» и сопроводительными документами. Методисты учреждения заняты разработкой эскиза. Для вышивки привлекут лучших мастеров народно-прикладного искусства.
- Забайкальский фрагмент позволит показать все многообразие культуры нашего региона. Он станет миниатюрной копией географической карты, на которой будут вышиты крестом, гладью и тамбурным швом контуры всех районов края и Агинского Бурятского округа, официальные символы, а также элементы традиционных орнаментов и узоров коренного населения, - рассказала министр культуры Забайкальского края Ирина Левкович.
«Вышитая карта России» – это первый в истории страны проект с участием мастериц всей страны. До 15 марта представители каждого субъекта России вручную вышьют фрагменты будущей карты, а в конце мая специалисты соединят части карты в единое полотно. Презентация вышитой карты России состоится 12 июня в столице Чувашии. Затем карта совершит турне по всем федеральным округам Российской Федерации. Завершение акции планируется 12 декабря в Москве. Лицом проекта является народная артистка России Надежда Бабкина. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
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Забайкалье и Агинский округ появятся на «Вышитой карте России»
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