Всего в ковидном стационаре лечатся более 120 детей
В ковидном стационаре на улице Модогоева в Улан-Удэ находятся 173 пациента с коронавирусом, в том числе 124 ребёнка и 49 матерей, и ещё 50 ухаживающих.
В основном это дети в возрасте до трёх лет, сообщили в детской республиканской клинической больнице. Заместитель главного врача по медчасти Наталья Очирова отметила, что поступили и несколько детей в возрасте до одного месяца с «+» covid-19. По-видимому, это результат контакта после выписки из роддома уже дома с заражёнными.
На странице больницы в соцсети опубликовали видео с начмедом, которая провела в «красной зоне» семь часов. Она рассказала о больных, а также профилактике коронавируса.
Среди симптомов у большинства больных детей – жидкий стул. «Потому что потери у них, вяленькие они лежат», - рассказала Наталья Очирова.
- Мамочки рядом лежат, болеют. Мамочки, даже если поступают бессимптомные, всё равно через день-два приходится историю (болезни – прим. ред.) заводить, - отметила Очирова.
Также в стационаре проходят лечение два шестимесячных ребёнка, у которых диагноз «пневмония».
Для профилактики распространения болезни врач посоветовала снизить число контактов и поменьше общаться с другими людьми.
- Не общаться! Это всё равно контакты, вирус очень контактный. После контакта от 12 часов до суток уже развивается заболевание. Здесь надо как-то постараться не общаться и всего лишь, - сказала Наталья Очирова.
Медики посоветовали жителям Бурятии соблюдать гигиену рук, чаще проветривать помещения, а также правильно носить гигиенические маски.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятии продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки выявили 1 634 новых больных, что стало очередным рекордом. Общее число случаев заражения достигло 94 635.
В Улан-Удэ в ковидном стационаре лежат несколько младенцев
Общество, Фото:
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