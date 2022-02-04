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Коронавирусом третий день подряд заболевают свыше 1600 жителей Бурятии

Коронавирусом третий день подряд заболевают свыше 1600 жителей Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В Бурятии набравшая рекордные темпы зболеваемость COVID-19 продолжает расти

В Бурятии третий день подряд выявляют более 1600 новых заражённых коронавирусом. Накануне, 3 февраля, ковид подтвердили у 1634 человек, это очередной печальный рекорд.

Заболеваемость резко взлетела в 20-х числах января на фоне прихода в Бурятию более заразного, чем предыдущие штаммы, «омикрона». В начале зимы суточный прирост был ниже 300-т заражённых. К слову, весной 2021-го и вовсе счёт шёл всего на 20-30 заболевших за сутки. Однако 22 января произошёл резкий рост – 353 заражённых (был побит рекорд летней третьей волны коронавируса). На следующий день, 23 января, уже стало 503 заболевших, 24 января – 527, 25 января – 631, 26 января – 829, 27 января – 1153, 28 января – 1407, 29 января – 1513, 30 января – 1579, 31 января – 1536, 1 февраля – 1603, 2 февраля – 1615, и вот накануне очередной рекорд.

При этом выздоровели накануне 422 человека, ещё 544 были дополнительно сняты с наблюдения.

Общее число случаев заражений ковидом за всё время сегодня превысило 94 тысячи и достигло 94 635. Из них 47% (44 358) приходится на жителей Улан-Удэ.

Летальные случаи по-прежнему происходят ежедневно (единственным исключением, когда никто не умер, впервые за долгое время, было 29 января). Накануне скончались шесть больных коронавирусом. Известно, что пятеро из них были старше 65 лет. Отметим, позавчера было семь умерших. В целом показатели смертности, несмотря на рекордный ежедневный прирост больных, остаются примерно на том же уровне, что и раньше. В управлении Роспотребнадзора ранее поясняли, что связано это в том числе с коллективным иммунитетом из-за массовой вакцинации.

За всё время пандемии коронавирус забрал жизни 2627 жителей Бурятии.

На утро 4 февраля в стационарах получают лечение 2042 пациента с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё. За предыдущие сутки были госпитализированы 217 пациентов. Отметим, более 400 ковидных коек сейчас свободно.

В отделениях реанимации находятся 138 пациентов (+10 за сутки). Из них чуть больше половины старше 65 лет. На ИВЛ – 39 больных.

Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 2477 коек: заняты – 2042, свободны – 435 коек. Занятость коечного фонда составляет 82,4%.

На амбулаторном лечении и наблюдении находятся 30 522 человек (при этом днём ранее их было менее 28 тысяч).

Число контактных лиц – 49 691 человек (+2,1 тысяча за сутки).

Как сообщал «Байкал-Daily», с 31 января все школы республики переведены на дистанционное обучение на две недели. На очном остаются только учащиеся 9 и 11 классов. Ранее на дистант отправили также студентов ссузов и вузов. Помимо этого, 13 февраля приостановлена работа компьютерных клубов. Ранее были введены другие ограничительные меры: от запрета банкетов до ограничения времени работы общепита до 23 часов.

Ещё одной новой мерой стало ограничение числа гостей на церемониях бракосочетания в ЗАГСах.

С 27 января в Бурятии приостановили плановую госпитализацию в стационары и оказание плановой стоматологической помощи. Стоматологи перепрофилировались и вышли в ковидные стационары.

Бурятия попала в число пяти регионов с высоким ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом на днях заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

В Улан-Удэ организовали отдельные пункты для сдачи контрольных мазков на коронавирус для выздоравливающих. Теперь они не будут толкаться в общей очереди с теми, кто только заболел. Пункты для выздоравливающих открылись в школьных спортзалах.

коронавирус профилактика

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