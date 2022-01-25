В Улан-Удэ днём до -14 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 25 января по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -19, -24, местами -28, -33, по северу до -40, днём -12, -17, местами -22, -27.
В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -20, -22, днём -12, -14.
В Бурятии сохранится снежная погода
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