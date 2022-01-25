 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

25 января

24 января

Популярное

В Бурятии сохранится снежная погода

В Бурятии сохранится снежная погода
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В Улан-Удэ днём до -14 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 25 января по республике переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью -19, -24, местами -28, -33, по северу до -40, днём -12, -17, местами -22, -27.

В Улан-Удэ небольшой снег. Ветер западный 4-9 м/с. Температура ночью -20, -22, днём -12, -14.
прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Улан-удэнку удивил результат эксперимента с магазинным мясом
Улан-удэнку удивил результат эксперимента с магазинным мясом
Общество, 25.01.2022
Покупное куриное мясо предложили бездомным собакам
В Бурятии сохранится снежная погода
В Бурятии сохранится снежная погода
Общество, 25.01.2022
В Улан-Удэ днём до -14 градусов 
Улан-Удэ примет чемпионат и первенство ДФО по ушу
Улан-Удэ примет чемпионат и первенство ДФО по ушу
Общество, 24.01.2022
В соревнованиях будут участвовать спортсмены 5 регионов
В Бурятии одобрен проект благоустройства Таксимо
В Бурятии одобрен проект благоустройства Таксимо
Общество, 24.01.2022
На работы выделят 3,5 миллиона рублей
В Бурятии собирают литературу для соцучреждений
В Бурятии собирают литературу для соцучреждений
Общество, 24.01.2022
Собранные книги начали поступать в соцучреждения республики
В Улан-Удэ откроется выставка молодой художницы
В Улан-Удэ откроется выставка молодой художницы
Общество, 24.01.2022
В экспозиции будет представлено более 60 графических работ, макеты книг и офортные доски
В дацанах России пройдут большие молебны
В дацанах России пройдут большие молебны
Общество, 24.01.2022
Они посвящены Сагаалгану и подготовке к переходу в следующий год
В Ангарске 8 пар заключили брак на льду
В Ангарске 8 пар заключили брак на льду
Общество, 24.01.2022
Мероприятие состоялось 22 января
Спектакль театра из Улан-Удэ вошёл в афишу фестиваля театров ДФО
Спектакль театра из Улан-Удэ вошёл в афишу фестиваля театров ДФО
Общество, 24.01.2022
Русский драмтеатр представит постановку Сергея Левицкого
Татьян приглашают на каток в Улан-Удэ
Татьян приглашают на каток в Улан-Удэ
Общество, 24.01.2022
25 января отмечается день святой Татьяны
В Иркутской области ушёл из жизни выдающийся учёный
В Иркутской области ушёл из жизни выдающийся учёный
Общество, 24.01.2022
Прощание с Рюриком Саляевым состоится 26 января
Возобновляются полёты из Красноярска на север Бурятии
Возобновляются полёты из Красноярска на север Бурятии
Общество, 24.01.2022
С 28 января возобновляется рейс Нижнеангарск –Красноярск, с 23 февраля – Таксимо – Красноярск
На главной площади Улан-Удэ устроили прыжки на батутах
На главной площади Улан-Удэ устроили прыжки на батутах
Общество, 24.01.2022
Необычный флешмоб провели под новогодней ёлкой

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^