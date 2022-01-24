В Улан-Удэ нашли ещё шесть самовольщиков

Нарушителей земельного законодательства выявили в микрорайоне Аршан



В микрорайоне Аршан прошёл рейд по проверке соблюдения норм земельного законодательства, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.



Сотрудники комитета по управлению имуществом и землепользованию выявили шесть землепользователей по улице Лысогорская, которые не зарегистрировали права собственности на свои участки. В отношении горожан будут предприняты меры административного воздействия.



Кроме того, установлено, что 32 собственника «вышли» за границы своих земельных участков.



За самовольное занятие земельного участка, предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 7.1. КоАП РФ с наложением штрафа на физических лиц – от 5 тыс рублей, на должностное лицо от 20 тыс рублей, на юридических лиц от 100 тыс рублей. За нецелевое использование земельного участка предусмотрен штраф на физических лиц – от 10 тыс рублей, на должностное лицо – от 20 тыс рублей, на юридически лиц – от 100 тыс рублей.



В скором времени планируются рейды в СНТ «Сибиряк», расположенном вдоль береговой линии протоки Степная.

