Нарушителей земельного законодательства выявили в микрорайоне Аршан
В микрорайоне Аршан прошёл рейд по проверке соблюдения норм земельного законодательства, сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.
Сотрудники комитета по управлению имуществом и землепользованию выявили шесть землепользователей по улице Лысогорская, которые не зарегистрировали права собственности на свои участки. В отношении горожан будут предприняты меры административного воздействия.
Кроме того, установлено, что 32 собственника «вышли» за границы своих земельных участков.
За самовольное занятие земельного участка, предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 7.1. КоАП РФ с наложением штрафа на физических лиц – от 5 тыс рублей, на должностное лицо от 20 тыс рублей, на юридических лиц от 100 тыс рублей. За нецелевое использование земельного участка предусмотрен штраф на физических лиц – от 10 тыс рублей, на должностное лицо – от 20 тыс рублей, на юридически лиц – от 100 тыс рублей.
В скором времени планируются рейды в СНТ «Сибиряк», расположенном вдоль береговой линии протоки Степная.
В Улан-Удэ нашли ещё шесть самовольщиков
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