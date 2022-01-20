Улан-удэнцы возмущаются бескультурьем в общественном транспорте

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Молодёжь в автобусах не уступает место пожилым



Проблема неуважения к старшим особенно остро проявляется в общественном транспорте. Часто молодые люди не уступают сидячее место пожилым и старшим по возрасту горожанам. Они или спят или же сидят, уткнувшись в телефон. Возмущённое обращение по этому поводу опубликовала в «Анониме 03» жительница отдалённого микрорайона Улан-Удэ, где чаще всего люди едут в «непосредственной» близости друг к другу.



- Вас чему там учат? На Дивизке, в Тальцах? Маршрут 100, едут военные до конечки, сидят восемь человек, кто спит, рот открыв, аж слюни текут, кто в тик -токе... А вот что женщины в возрасте стоят и еле держатся за поручни - это они вообще не замечают. Вам не стыдно? Не позорьте армию! Люди давайте учить своих детей уважению! - обращается к пассажирам женщина.



Подписчики прокомментировали характерное явление для городского транспорта:



- Причём тут армия?! Мамы и папы так воспитали сыночков.



- Понять не могу, при чем тут военнослужащие? А остальные, что, все уступают?



Многие выступили в защиту военнослужащих, которые денно и нощно несут службу. Но проблема отсутствия культуры и воспитания остается злободневной. Если пожилые просят уступить место, бывают случаи, когда молодые не скрывают своего возмущения. Другие же без всякой просьбы спешат освободить сиденье для старшего человека. Горожане ежедневно сталкиваются с проявлением хорошего воспитания или же отсутствия оного в общественном транспорте. Улан-удэнцы отмечают, что общий уровень культуры оставляет желать лучшего по сравнению с другими городами Сибири и Дальнего Востока.

