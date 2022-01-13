На эти цели предусмотрено более 16 миллионов рублей
В 2022 году в шести общеобразовательных школах Бурятии будет проведён капитальный ремонт спортивных залов. В декабре 2021 года было подписано соглашение с министерством просвещения России. На эти цели направят более 16 миллионов рублей.
По результатам проведённого отбора предусмотрен ремонт в следующих общеобразовательных организациях:
- Новоильинский агротехнический лицей Заиграевского района;
- Майская школа Курумканского района;
- Иракиндинская школа Муйского района;
- Убур-Дзокойская школа Селенгинского района;
- Большекуналейская школа Тарбагатайского района;
- Новоселенгинская школа-интернат Селенгинского района.
В спортзалах заменят окна, напольное покрытие, установят новые двери, а также отремонтируют стены и потолки. Также будет поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.
- За последние три года капитальный ремонт спортивных залов прошёл в 36 школах Республики Бурятия, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В школах Бурятии проведут капитальный ремонт спортзалов
Общество, Фото:
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