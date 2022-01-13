В школах Бурятии проведут капитальный ремонт спортзалов

На эти цели предусмотрено более 16 миллионов рублей



В 2022 году в шести общеобразовательных школах Бурятии будет проведён капитальный ремонт спортивных залов. В декабре 2021 года было подписано соглашение с министерством просвещения России. На эти цели направят более 16 миллионов рублей.



По результатам проведённого отбора предусмотрен ремонт в следующих общеобразовательных организациях:

- Новоильинский агротехнический лицей Заиграевского района;

- Майская школа Курумканского района;

- Иракиндинская школа Муйского района;

- Убур-Дзокойская школа Селенгинского района;

- Большекуналейская школа Тарбагатайского района;

- Новоселенгинская школа-интернат Селенгинского района.



В спортзалах заменят окна, напольное покрытие, установят новые двери, а также отремонтируют стены и потолки. Также будет поставлено новое спортивное оборудование и инвентарь.



- За последние три года капитальный ремонт спортивных залов прошёл в 36 школах Республики Бурятия, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

