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В Бурятии продолжаются богослужения в честь Рождества

В Бурятии продолжаются богослужения в честь Рождества
Общество,  Фото:pravoslavnaya-buryatiya.ru
8 января состоялась литургия в Троицком храме

8 января Улан-Удэнская и Бурятская епархия продолжила отмечать праздник Рождества Христова торжественными богослужениями.

Во второй день праздника митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил литургию в Троицком храме.

- Митрополиту сослужил секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров), настоятель храма иерей Андрей Савин и приходское духовенство, - сообщили в пресс-службе епархии.

На богослужении присутствовала в том числе министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.

После литургии митрополит Иосиф обратился к духовенству и прихожанам с праздничным поздравлением и архипастырским словом.

В ночь на 7 января, в Рождественскую ночь, состоялось богослужение в Свято-Одигитриевском соборе, празднично украшенном цветами и елями. В том числе было оглашено Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На службе присутствовали глава Бурятии Алексей Цыденов и его супруга Ирина. 
православие Рождество Христово

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