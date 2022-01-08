В Бурятии продолжаются богослужения в честь Рождества

8 января состоялась литургия в Троицком храме



8 января Улан-Удэнская и Бурятская епархия продолжила отмечать праздник Рождества Христова торжественными богослужениями.



Во второй день праздника митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил литургию в Троицком храме.



- Митрополиту сослужил секретарь Улан-Удэнской и Бурятской епархии иеромонах Тихон (Тихомиров), настоятель храма иерей Андрей Савин и приходское духовенство, - сообщили в пресс-службе епархии.



На богослужении присутствовала в том числе министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова.



После литургии митрополит Иосиф обратился к духовенству и прихожанам с праздничным поздравлением и архипастырским словом.



В ночь на 7 января, в Рождественскую ночь, состоялось богослужение в Свято-Одигитриевском соборе, празднично украшенном цветами и елями. В том числе было оглашено Рождественское послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На службе присутствовали глава Бурятии Алексей Цыденов и его супруга Ирина.

