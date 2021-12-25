В Иркутске в 3 раза увеличили компенсацию за наём жилья для медиков

Ранее подобной поддержкой воспользовался только один человек



Изменения в дополнительные меры социальной поддержки медицинских работников и педагогов утвердила дума Иркутска на 35-м очередном заседании 23 декабря.



В октябре 2015 года дума Иркутска приняла решение о компенсации найма жилья для медицинских работников в размере 5 тысяч рублей, однако этой поддержкой за все время воспользовался лишь один человек. Отсутствие заявлений объясняется тем, что люди зачастую не заключают договоры аренды официально, в том числе считая это нецелесообразным из-за небольшого размера возмещения затрат. Учитывая это, было решено увеличить размер компенсации до 15 тысяч рублей.



Кроме того, внесены изменения в условия социальной поддержки медицинских работников отдельных областных государственных медицинских организаций, расположенных в Иркутске. С 2016 года специалисты получают поддержку в виде единовременной выплаты. Для врачей поликлиник и фельдшеров скорой помощи выделяется по 100 тысяч рублей, а для средних медицинских работников – по 50 тысяч рублей. За все время денежную помощь получили более 700 молодых специалистов. Условия предоставления поддержки требуют, чтобы специалист, получивший её, отработал в своем учреждении три года.



Как отметил заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре администрации Виталий Барышников, при увольнении работников соглашение о выплате расторгается и в бюджет города возвращается сумма за неотработанное время. Дума одобрила предложение администрации исключить требование о возврате средств, если специалист переходит на работу в учреждение, сотрудники которого также имеют право на выплату.



Вместе с тем дополнен список учреждений, работники которых могут получать меры соцподдержки. В него включены Иркутский областной хоспис и Иркутская городская больница №7.



Также изменены возрастные ограничения для получения педагогическими работниками единовременной денежной выплаты. Ранее на неё могли претендовать молодые специалисты в возрасте до 30 лет, теперь возраст увеличен до 35 лет. Об этом сообщает пресс-служба Иркутской думы.



