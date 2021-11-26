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В Улан-Удэ на три года перекрывают проезд по 3-й Транспортной

В Улан-Удэ на три года перекрывают проезд по 3-й Транспортной
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Движение будет прекращено вечером в пятницу 

В Улан-Удэ 26 ноября в 21:00 будет перекрыт сквозной проезд по улице 3-я Транспортная. Проезд будет закрыт на время строительства третьего моста через реку Уда (мост строят в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная).

Ранее это планировалось сделать с 10 ноября, однако данный вопрос затянулся из-за обращений жителей. Напомним, что проезд обещали закрыть на три года: до 15 ноября 2024 года.

Остановка маршрутных автобусов № 33 и № 46 переносится в тупик на улице Шаляпина в районе дома №5. В связи с этим для перевозки пассажиров организуется маршрутный автобус от остановки «Элеватор» от улицы Цивилева до остановки «Теплоприбор». График движения автобусов прилагается.



Кроме того, урегулирована работа Читинского переезда. Железнодорожный переезд не будет перекрываться в часы пик, сообщает пресс-служба министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.


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