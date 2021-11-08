В Улан-Удэ до 2024 года изменится конечная остановка двух автобусов

В Улан-Удэ в рамках строительства моста через реку Уда с 10 ноября 2021 по 15 ноября 2024 года будет закрыт сквозной проезд по улице 3-я Транспортная (Кирзавод). Об этом накануне сообщили в пресс-службе министерства транспорта Бурятии.Конечная остановка городских маршрутов 33, 46 будет перенесена на улицу Шаляпина, вблизи дома 5 «В» (тупик).Как сообщал «Байкал-Daily», третий мост через Уду в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная строят с апреля 2020 года. На строительство из федерального бюджета направят около 7,5 млрд рублей. Согласно контракту, объект должен быть сдан в конце 2024 года.