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В Улан-Удэ до 2024 года изменится конечная остановка двух автобусов

В Улан-Удэ до 2024 года изменится конечная остановка двух автобусов
Общество, 
Эти изменения связаны со строительством моста через Уду

В Улан-Удэ в рамках строительства моста через реку Уда с 10 ноября 2021 по 15 ноября 2024 года будет закрыт сквозной проезд по улице 3-я Транспортная (Кирзавод). Об этом накануне сообщили в пресс-службе министерства транспорта Бурятии.

Конечная остановка городских маршрутов 33, 46 будет перенесена на улицу Шаляпина, вблизи дома 5 «В» (тупик).

Как сообщал «Байкал-Daily», третий мост через Уду в створе улиц Сахьяновой и 3-я Транспортная строят с апреля 2020 года. На строительство из федерального бюджета направят около 7,5 млрд рублей. Согласно контракту, объект должен быть сдан в конце 2024 года.

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