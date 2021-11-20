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Борцы Бурятии вышли в финал «Шахтёрской славы»

Борцы Бурятии вышли в финал «Шахтёрской славы»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Спортсменам предстоит встретиться с командой Кемеровской области

Сборная команда Бурятии под руководством заслуженного тренера республики Батора Базарова вышла в финал IX международного турнира по вольной борьбе «Шахтёрская слава». В финале команда РБ встретится с хозяевами ковра – сборной Кемеровской области.

Состав команды Бурятии:
57 кг - Баяндуев Баир;
61 кг - Борокшонов Эрдэм;
65 кг - Доржиев Евгений;
70 кг - Гармаев Сандан;
74 кг - Жигжитов Аюр;
79 кг - Эрхитуев Кирилл;
86 кг - Судаков Максим;
92 кг - Нимаев Аюр;
97 кг - Дышенов Алдар;
125 кг - Жибалов Илья.

Напомним, турнир проходит в формате «стенка на стенку» среди борцов до 21 года. В нём принимают участие команды из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также сборные Армении и Белоруссии. Помимо медалей, команды-победители и призёры получат в общей сложности 1 миллион рублей: за первое место 500 тысяч, за второе 300 тысяч и за третье 200 тысяч. Об этом сообщает группа «Борцы Бурятии».
Бурятия спорт вольная борьба турнир

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