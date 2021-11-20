Борцы Бурятии вышли в финал «Шахтёрской славы»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Спортсменам предстоит встретиться с командой Кемеровской области



Сборная команда Бурятии под руководством заслуженного тренера республики Батора Базарова вышла в финал IX международного турнира по вольной борьбе «Шахтёрская слава». В финале команда РБ встретится с хозяевами ковра – сборной Кемеровской области.



Состав команды Бурятии:

57 кг - Баяндуев Баир;

61 кг - Борокшонов Эрдэм;

65 кг - Доржиев Евгений;

70 кг - Гармаев Сандан;

74 кг - Жигжитов Аюр;

79 кг - Эрхитуев Кирилл;

86 кг - Судаков Максим;

92 кг - Нимаев Аюр;

97 кг - Дышенов Алдар;

125 кг - Жибалов Илья.



Напомним, турнир проходит в формате «стенка на стенку» среди борцов до 21 года. В нём принимают участие команды из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также сборные Армении и Белоруссии. Помимо медалей, команды-победители и призёры получат в общей сложности 1 миллион рублей: за первое место 500 тысяч, за второе 300 тысяч и за третье 200 тысяч. Об этом сообщает группа «Борцы Бурятии».

