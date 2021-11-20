Спортсменам предстоит встретиться с командой Кемеровской области
Сборная команда Бурятии под руководством заслуженного тренера республики Батора Базарова вышла в финал IX международного турнира по вольной борьбе «Шахтёрская слава». В финале команда РБ встретится с хозяевами ковра – сборной Кемеровской области.
Состав команды Бурятии:
57 кг - Баяндуев Баир;
61 кг - Борокшонов Эрдэм;
65 кг - Доржиев Евгений;
70 кг - Гармаев Сандан;
74 кг - Жигжитов Аюр;
79 кг - Эрхитуев Кирилл;
86 кг - Судаков Максим;
92 кг - Нимаев Аюр;
97 кг - Дышенов Алдар;
125 кг - Жибалов Илья.
Напомним, турнир проходит в формате «стенка на стенку» среди борцов до 21 года. В нём принимают участие команды из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, а также сборные Армении и Белоруссии. Помимо медалей, команды-победители и призёры получат в общей сложности 1 миллион рублей: за первое место 500 тысяч, за второе 300 тысяч и за третье 200 тысяч. Об этом сообщает группа «Борцы Бурятии».
Борцы Бурятии вышли в финал «Шахтёрской славы»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Ограничения будут действовать до следующего месяца
Подрядчик начал работу над проектно-сметной документацией
Мероприятие состоится уже на следующей неделе
В Улан-Удэ они расположены в крупных торговых точках
Также будет проведено первенство среди юношей и девушек до 19 лет
Мероприятие проведут в дистанционном формате
При этом заполняемость не должна превышать 25%
Местами небольшой снег
Мероприятие завершится гала-концертом в Улан-Удэ
В конференции примут участие учёные России, Монголии и Китая
Среди проектов запланированы музыкальный фестиваль и исторический фильм
Документальная лента познакомит с счастливыми людьми, живущими на Байкале
На нём выберут лучшую айдентику празднования 85-летия региона
Специалисты РХБ защиты провели совместную тренировку с подразделениями антитеррора
Сейчас в помещении начат капитальный ремонт