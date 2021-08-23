В дело вмешалась прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в двух лесоперерабатывающих предприятиях посёлка Новый Уоян в Северо-Байкальском районе Бурятии нарушали трудовое законодательство.
Установлено, что предприятиями допускались нарушения сроков выплаты заработной платы в период с февраля по май. При этом компенсация за задержку выплат работникам не произведена.
Проверкой также выявлено, что с работниками не заключались трудовые договоры, не обеспечивалось проведение медицинских осмотров, на одном предприятии отсутствовала система управления охраной труда.
Владельцу лесоприёмного пункта объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, внесено два представления. По постановлениям прокурора директора предприятий и юридические лица привлечены к административной ответственности за нарушение трудового законодательства в виде штрафов и предупреждений.
После вмешательства межрайонной прокуратуры нарушения закона устранены, сообщили в пресс-службе республиканского надзорного органа.
В Бурятии работникам лесоприёмных пунктов задерживали зарплату
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