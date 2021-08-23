В Бурятии работникам лесоприёмных пунктов задерживали зарплату

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в двух лесоперерабатывающих предприятиях посёлка Новый Уоян в Северо-Байкальском районе Бурятии нарушали трудовое законодательство.



Установлено, что предприятиями допускались нарушения сроков выплаты заработной платы в период с февраля по май. При этом компенсация за задержку выплат работникам не произведена.



Проверкой также выявлено, что с работниками не заключались трудовые договоры, не обеспечивалось проведение медицинских осмотров, на одном предприятии отсутствовала система управления охраной труда.



Владельцу лесоприёмного пункта объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, внесено два представления. По постановлениям прокурора директора предприятий и юридические лица привлечены к административной ответственности за нарушение трудового законодательства в виде штрафов и предупреждений.



После вмешательства межрайонной прокуратуры нарушения закона устранены, сообщили в пресс-службе республиканского надзорного органа.

