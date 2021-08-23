 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

23 августа

22 августа

Популярное

В Бурятии работникам лесоприёмных пунктов задерживали зарплату

В Бурятии работникам лесоприёмных пунктов задерживали зарплату
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в двух лесоперерабатывающих предприятиях посёлка Новый Уоян в Северо-Байкальском районе Бурятии нарушали трудовое законодательство.

Установлено, что предприятиями допускались нарушения сроков выплаты заработной платы в период с февраля по май. При этом компенсация за задержку выплат работникам не произведена.

Проверкой также выявлено, что с работниками не заключались трудовые договоры, не обеспечивалось проведение медицинских осмотров, на одном предприятии отсутствовала система управления охраной труда.

Владельцу лесоприёмного пункта объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона, внесено два представления. По постановлениям прокурора директора предприятий и юридические лица привлечены к административной ответственности за нарушение трудового законодательства в виде штрафов и предупреждений.

После вмешательства межрайонной прокуратуры нарушения закона устранены, сообщили в пресс-службе республиканского надзорного органа. 
прокуратура

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии не горят леса
В Бурятии не горят леса
Общество, 23.08.2021
В Бурятии на данный момент нет лесных пожаров.
Читинка украла с чужой карты 19 тысяч рублей
Читинка украла с чужой карты 19 тысяч рублей
Общество, 23.08.2021
Женщине грозит до шести лет колонии 
В ближайшие дни на Бурятию обрушатся ливни
В ближайшие дни на Бурятию обрушатся ливни
Общество, 23.08.2021
Непогода будет бушевать в нескольких регионах страны 
С берега Байкала вывезли КАМАЗ мусора
С берега Байкала вывезли КАМАЗ мусора
Общество, 22.08.2021
В Иркутской области прошла акция «Вода России»
В Иркутской области создадут музейный комплекс
В Иркутской области создадут музейный комплекс
Общество, 22.08.2021
Он разместится на территории стоянки древних людей
В Бурятии утонули три человека
В Бурятии утонули три человека
Общество, 22.08.2021
Среди погибших – семилетняя девочка

В Иркутске женщина поцарапала и укусила полицейского
В Иркутске женщина поцарапала и укусила полицейского
Общество, 22.08.2021
Участковый прибыл в поликлинику на сообщение о конфликте между двумя женщинами
В Улан-Удэ работает передвижной музей «Поезд Победы»
В Улан-Удэ работает передвижной музей «Поезд Победы»
Общество, 22.08.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж из музея
«Зима близко»: В Бурятии выпал снег
«Зима близко»: В Бурятии выпал снег
Общество, 22.08.2021
Пользователи в соцсети удивляются осадкам и шутят
В Бурятии коронавирус выявили ещё у 98 человек
В Бурятии коронавирус выявили ещё у 98 человек
Общество, 22.08.2021
Два человека скончались от коронавируса
В Бурятии в ДТП погибла женщина
В Бурятии в ДТП погибла женщина
Общество, 22.08.2021
Водитель легковушки доставлен в больницу
В Улан-Удэ открылся новый корпус Музыкально-гуманитарного лицея имени Аюшеева
В Улан-Удэ открылся новый корпус Музыкально-гуманитарного лицея имени Аюшеева
Общество, 22.08.2021
Благодаря реконструкции число мест для занятий дополнительным образованием увеличилось в 2 раза - до 700 мест

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^