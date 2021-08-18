Уровень рек Забайкалья снижается

Жителей региона просят не купаться в водоёмах



18 августа на большинстве рек Забайкальского края преобладает спад уровней воды, который продолжится в ближайшие двое суток. Вода на пойме сохраняется на реках Аргунь, у гидропоста Молоканка и села Аргунск 4-43 см, у села Новоцурухайтуй 68 см, Онон у села Нижний Цасучей 17 см, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.



При этом забайкальцам рекомендуют быть бдительными.



- Пока уровни воды не вернутся к обычным значениям, воздержитесь от купания на реках. Не пытайтесь пересечь реки вброд. Будьте осторожны на рыбалке, обратите пристальное внимание на наличие спасательных жилетов. Родителям необходимо следить за местонахождением своих детей, объяснить им об опасности приближения к воде, - предупреждают специалисты.





