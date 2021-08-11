Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 1 сентября
В Улан-Удэ завершено строительство детского сада в микрорайоне Забайкальский. Сейчас на объекте идёт сборка мебели и уборка. Также направлены документы на получение заключения о соответствии объекта проекту.
На строительство детского сада в микрорайоне Забайкальский по федеральной программе было выделено более 300 млн рублей. Двухэтажный детский сад построен на 280 мест, его открытия ждут местные жители.
- Сегодня мы прошлись, посмотрели, есть мелкие недочёты, но все это исправимо. Я думаю подрядчик устранит все замечания в ближайшее время, – рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников после проверки объекта.
В новом детском саду предусмотрены игровые комнаты с новейшим оборудованием, комнаты отдыха, буфет, санитарный узел для детей, кабинет логопеда и помещение пищеблока. Также дети здесь смогут заниматься физкультурой, хореографией и музыкой.
- Строительство объекта началось в июне прошлого года. На сегодняшний день готовность детского сада составляет 99%. Сейчас ведётся сборка мебели, уборка, а также направлены документы на получение заключения о соответствии объекта проекту. Ввести в эксплуатацию детский сад планируем к 1 сентября, – прокомментировал представитель подрядной организации ООО «РТ» Алдар Ринчино.
Как сообщает пресс-служба министерства строительства Бурятии, в республике по нацпроекту строятся 6 детских садов на 1550 мест. Также в этом году планируется ввести в эксплуатацию детский сад в городе Кяхта на 150 мест, строящийся за счёт средств дальневосточной субсидии. Всего в республике за этот год будет введено в эксплуатацию 7 детских садов на 1700 мест на общую сумму более 1 млрд рублей.
В Улан-Удэ построен детсад в Забайкальском
Общество, Фото:
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