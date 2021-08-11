В Улан-Удэ построен детсад в Забайкальском

Общество, Фото: пресс-служба минстроя РБ

Планируемый срок ввода в эксплуатацию – 1 сентября



В Улан-Удэ завершено строительство детского сада в микрорайоне Забайкальский. Сейчас на объекте идёт сборка мебели и уборка. Также направлены документы на получение заключения о соответствии объекта проекту.



На строительство детского сада в микрорайоне Забайкальский по федеральной программе было выделено более 300 млн рублей. Двухэтажный детский сад построен на 280 мест, его открытия ждут местные жители.



- Сегодня мы прошлись, посмотрели, есть мелкие недочёты, но все это исправимо. Я думаю подрядчик устранит все замечания в ближайшее время, – рассказал зампред правительства Бурятии Евгений Луковников после проверки объекта.



В новом детском саду предусмотрены игровые комнаты с новейшим оборудованием, комнаты отдыха, буфет, санитарный узел для детей, кабинет логопеда и помещение пищеблока. Также дети здесь смогут заниматься физкультурой, хореографией и музыкой.



- Строительство объекта началось в июне прошлого года. На сегодняшний день готовность детского сада составляет 99%. Сейчас ведётся сборка мебели, уборка, а также направлены документы на получение заключения о соответствии объекта проекту. Ввести в эксплуатацию детский сад планируем к 1 сентября, – прокомментировал представитель подрядной организации ООО «РТ» Алдар Ринчино.



Как сообщает пресс-служба министерства строительства Бурятии, в республике по нацпроекту строятся 6 детских садов на 1550 мест. Также в этом году планируется ввести в эксплуатацию детский сад в городе Кяхта на 150 мест, строящийся за счёт средств дальневосточной субсидии. Всего в республике за этот год будет введено в эксплуатацию 7 детских садов на 1700 мест на общую сумму более 1 млрд рублей.

