В Бурятии сельчане собрали 420 тысяч на ремонт памятника

Открытие обновлённого памятника состоялось в День Победы



9 мая в селе Улюнхан Курумканского района Бурятии состоялось открытие обновлённого памятника воинам Великой Отечественной войны. Всего в результате марафона было собрано 420 тысяч рублей. На эти деньги проведено благоустройство и обновление территории, сообщается в группе «Курумкан-инфо. 24/7».



Сельчане создали портретную галерею воинов земляков; отреставрировали памятник; установили железное ограждение; забетонировали вся площадь. Параллельно велись исследования по уточнению списков на основе архивного материала, Книги Памяти и сайта Память народа.



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