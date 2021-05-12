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В Бурятии сельчане собрали 420 тысяч на ремонт памятника

В Бурятии сельчане собрали 420 тысяч на ремонт памятника
Общество,  Фото:опубликовано в группе "Курумкан-инфо"
Открытие обновлённого памятника состоялось в День Победы

9 мая в селе Улюнхан Курумканского района Бурятии состоялось открытие обновлённого памятника воинам Великой Отечественной войны. Всего в результате марафона было собрано 420 тысяч рублей. На эти деньги проведено благоустройство и обновление территории, сообщается в группе «Курумкан-инфо. 24/7».

Сельчане создали портретную галерею воинов земляков; отреставрировали памятник; установили железное ограждение; забетонировали вся площадь. Параллельно велись исследования по уточнению списков на основе архивного материала, Книги Памяти и сайта Память народа.
памятник
 
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