Открытие обновлённого памятника состоялось в День Победы
9 мая в селе Улюнхан Курумканского района Бурятии состоялось открытие обновлённого памятника воинам Великой Отечественной войны. Всего в результате марафона было собрано 420 тысяч рублей. На эти деньги проведено благоустройство и обновление территории, сообщается в группе «Курумкан-инфо. 24/7».
Сельчане создали портретную галерею воинов земляков; отреставрировали памятник; установили железное ограждение; забетонировали вся площадь. Параллельно велись исследования по уточнению списков на основе архивного материала, Книги Памяти и сайта Память народа.
В Бурятии сельчане собрали 420 тысяч на ремонт памятника
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В финале спортсменка из Бурятии встретилась с украинкой
Открытие обновлённого памятника состоялось в День Победы
Специалисты подсчитали, что средний объём незаконной рубки вырос в три раза
Эту продукцию запрещено импортировать в Россию
Режиссёр Денис Жемчугов уже не в первый раз приезжает в Тунку
Символ года на многоэтажке был установлен в 2020 году
Ребёнок прыгал по бетонным сваям и упал в Ангару
Реконструкцию территории вокруг Гостиных рядов разбили на несколько этапов
Классные руководители проанализируют страницы школьников в соцсетях
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с жарких схваток предолимпийского чемпионата по женской борьбе в Улан-Удэ
Заболеваемость чуть-чуть выросла
Коллективный иммунитет спасёт от возврата ограничительных мер
Это делается для того, чтобы поддерживать облик села и сохранять память о предках
Пал травы грозит болезнями и наводнениями, подчёркивает настоятель дацана
Специалист пояснила, почему сейчас школы не охраняют охранники, вооружённые служебным оружием